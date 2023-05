Sturm am K2

Bozen – Der K2 ist der zweithöchste Berg der Erde. Um ihn zu erklimmen wird Ausdauer, Taktik und Fitness vorausgesetzt. Beim Brettspiel „K2“ geht es in erster Linie nicht darum, als erster auf dem Gipfel des K2, des Lhotse und des Broad Peak zu stehen, sondern vielmehr, bis zum Ende den Gefahren des Berges zu trotzen und lebend aus diesem Abenteuer wieder herauszukommen. Nicht der Gipfelstürmer siegt, sondern der, der überlebt.

Am Sonntag, den 21. Mai fand in passendem Rahmen, im Messner Mountain Museum in Sigmundskron, ein „K2“-Spieletag statt – organisiert vom Südtiroler Spieleverein „dinx“. Sieben Teams spielten dabei das Gesellschaftsspiel „K2“ und versuchten spielerisch die Gipfel der drei Berge zu erklimmen. Widrige Wetterverhältnisse, orkanartige Sturmböen, besonders aber der andauernde Sauerstoffmangel ließ die Spielerinnen und Spieler verzweifeln. „Das eigene Unvermögen und Selbstüberschätzung gab vielen noch vor dem Gipfelsieg den Rest“, erklärte Arno Kerschbaumer, Vorstandsmitglied des Spielevereins „dinx“. Genauso kam es, dass sich die Spur von Urban Gatterers Bergsteiger kurz vor dem Gipfel beim Abstieg des Lhotse im ewigen Eis verlor. Der Spieler stürzte ab und musste seine Führung abgeben. Als Sieger des Spieletages ging somit überraschend Peter Ratschiller hervor – sein Bergsteiger schaffte es, die Wände am besten zu durchsteigen.

Der Spieleverein „dinx“ plant weitere Aktivitäten, wie etwa das „Wizard“-Event am 17. Juni ab 14 Uhr in der Bahnhof-Spiele-Bar in Eppan. „Wizard“ ist ein witziges Karten-Stichspiel, bei dem man möglichst genau die Anzahl seiner Stiche vorhersagen muss. Klingt einfach, wenn da nicht die fiesen Mitspieler wären. Keine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos dazu gibt es auf https://www.dinx.it/de/spieleveranstaltungen/.