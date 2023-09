Südtirol sucht Wohnraum

Sexten – Hohe Immobilienpreise, steigender Mietzins und kaum mehr Möglichkeiten, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen . die Südtirolerinnen und Südtiroler stehen vor großen Herausforderungen. In der öffentlichen Debatte rund um die Wohnungsknappheit wird auch die Rolle des Tourismus kritisch diskutiert. So auch bei den diesjährigen Sextner Kamingesprächen am 2. Oktober im Haus Sexten, bei denen Fachleute aus der Tourismusbranche, aus Architektur und Wissenschaft nach Lösungen suchen.

„Leben, wo andere Urlaub machen“: Ein lange Zeit verheißungsvoller Slogan ist mittlerweile fast zum Fluch verkommen. Denn es lebt – und vor allem – es wohnt sich nicht mehr so gut in Südtirol, wie auch Ergebnisse aktueller Studien zeigen.

Wie genau wirken sich der Tourismus und die Dichte an Tourismusbetrieben auf die Wohnungssituation in Südtirol aus, das ohnehin über ein knappes Dauersiedlungsgebiet verfügt? Inwiefern hängen steigende Lebenshaltungskosten, touristischer Erfolg und Arbeitskräftemangel zusammen? Kann der Tourismus bei der Bewältigung bestehender Probleme von Bedeutung sein? Diese Fragen stehen im Zentrum der Sextner Kamingespräche 2023, die sich in ihrer siebten Ausgabe dem Thema „Wohnraum – Sozialer Zündstoff der Zukunft?“ widmen. Die Kamingespräche sind eine Kooperation zwischen dem Center for Advanced Studies von Eurac Research, dem Verein Sexten Kultur und dem Tourismusverein Sexten. Die Veranstaltung findet mit Beginn um 17.00 Uhr im Haus Sexten in Sexten statt.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung unter der folgenden E-Mail-Adresse ist daher erforderlich: jr@sextenkultur.it

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.