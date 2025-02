Südtiroler Chorverband: „Als Obmann warst du ein Geschenk!“

Von: luk

Meran – „Du wirst nicht so leicht ersetzbar sein!“ Mit diesen Worten brachte Bezirkschorleiter Josef Sagmeister die Wertschätzung für den scheidenden Obmann des Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau im Südtiroler Chorverband auf den Punkt. Bezirksobmann Karl Werner aus Riffian leitete seit 2016 den Bezirk, zu dem 88 Chöre gehören. Bei der Vollversammlung des Bezirks mit Neuwahlen am 1. Februar im Hotel Kolping in Obermais blickte Karl Werner zurück und erinnerte an die vielen Veranstaltungen, die der Bezirk in seiner Amtszeit organisiert hatte. Neben den Ausflügen und Sängerwanderungen waren dabei die großen Konzerte mit Bezirkschor und Orchester „unvergessliche Erlebnisse, die zeigten, dass eine aktive Gruppe Großartiges leisten kann“. Karl Werners Dank galt dabei vor allem dem Bezirkschorleiter Josef Sagmeister: „Einen Chor mit 100 Sängern und Sängerinnen zu bilden, sodass ein harmonisches Ganzes entsteht, dazu braucht es Erfahrung, Führung und Überzeugungskraft.“ Unter der Leitung von Josef Sagmeister wurden unter anderem die Carmina Burana und Mozarts Requiem aufgeführt. „Wir haben immer vor einem vollen Kurhaus und vollbesetzten Kirchen gesungen!“, freute sich Sagmeister, der für 2026 ein nächstes großes Konzertprojekt ankündigte: „Wir sind kein Auswahlchor, alle Interessierten sind eingeladen, mitzusingen!“

Karl Werner verschwieg in seinem Rückblick aber auch nicht die problematischen Aspekte: So habe es vor der Corona-Zeit im Bezirk über 100 Chöre gegeben, heute sind es nur mehr 88: drei Kinder- und Jugendchöre, jeweils neun Männer- bzw. Frauenchöre, 14 gemischte Chöre und 53 Kirchenchöre. Er spüre oft „eine gewisse Müdigkeit“: Bestimmte Angebote wie die Sängerwanderung fänden nicht mehr so großen Anklang. „Aber vieles ist auch gelungen“, betonte Werner, so etwa das beliebte Chorleiterseminar in Schloss Goldrain, zu dem man sich heuer noch anmelden könne. Karl Werners Dank galt allen Chören, die „sich engagiert und um jedes Mitglied gekämpft haben“.

Für den Bezirksvorstand kandidierte auch nicht mehr Stefan Gstrein, der bereits seit 1997 für den Bezirk tätig ist, zuerst als Bezirkschorleiter und zuletzt als Schriftführer. Verbandsobmann Erich Deltedesco würdigte die beiden scheidenden Ausschussmitglieder für ihren jahrelangen Einsatz und ihre Opferbereitschaft. Bezirkschorleiter Josef Sagmeister und die übrigen Ausschussmitglieder wurden von der Vollversammlung bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Peter Klotz vom MGV Meran und Elisabeth Raffeiner vom Stadtpfarrchor Meran. Verbandsobmann Erich Deltedesco dankte dem Ausschuss und allen Sängerinnen und Sängern für ihren wertvollen kulturellen und sozialen Dienst. Dass das Chorwesen gerade in der Zeit des extremen Individualismus sehr wichtig sei, betonte Merans Vizebürgermeisterin und Kulturreferentin Katharina Zeller. Sie sei stolz darauf, dass Meran insgesamt zwölf Chöre habe. Die Vollversammlung, die mit einem gemütlichen Beisammensein ausklang, wurde musikalisch vom MGV Meran unter der Leitung von Josef Sagmeister umrahmt.