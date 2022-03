Südtiroler Jugendredewettbewerb am 4. und 5. Mai

Bozen – Am Mittwoch, den 4. Mai, und am Donnerstag, den 5. Mai 2022, findet der Südtiroler Jugendredewettbewerb für die Mittelschulen, Oberschulen, Berufs- und Fachschulen und junge Erwachsene statt. Der Südtiroler Jugendredewettbewerb ist vor allem ein Motivationswettbewerb. Er bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ein Thema in der Öffentlichkeit rhetorisch aufzuarbeiten, ihren Standpunkt ansprechend kundzutun und sich dabei mit Gleichaltrigen zu messen. Organisiert wird der Wettbewerb von der Deutschen Bildungsdirektion und dem Landesamt für Jugendarbeit gemeinsam mit dem Südtiroler Jugendring.

Für Jugendliche ab der 1. Klasse Oberschule stehen drei Kategorien zur Auswahl: Die Klassische Rede, die Spontane Rede und Sprache kreativ. Teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen der Jahrgänge 2001 bis 2008. Den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse Mittelschule steht die Kategorie Klassische Rede offen.

Für die Klassische Rede können die Inhalte selbst ausgewählt und vorab vorbereitet werden, in der Kategorie Spontanrede hingegen wählen die Redner ein Themenfeld aus, die Rede zu einer spezifischen Fragestellung muss dann vor Ort spontan entwickelt und vorgetragen werden. Bei der Kategorie Sprache kreativ wird der Fokus auf die kreative Vor- und Darstellung gelegt.

Fachjurys bewerten die Leistung der Rednerinnen und Redner nach Aufbau, Sprache, Präsentation und Kreativität, je nachdem in welcher der drei Kategorien die Teilnehmenden antreten. Belohnt werden die Jugendlichen mit 300 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zweiten Platz und 100 Euro für den dritten Platz. Die Gewinnerinnen und Gewinner jeder Kategorie dürfen zudem Südtirol beim österreichischen Bundesredewettbewerb vertreten.

Die Anmeldung ist bis 20. April 2022 möglich. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Startplätzen, eine frühe Anmeldung erhöht also die Chancen auf eine Teilnahme am Wettbewerb.

Weitere Informationen finden sich auf den Landeswebseiten zur deutschsprachigen Schule unter Jugendredewettbewerb.