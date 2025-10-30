Südtiroler Sauvignons sind die besten Italiens

Von: Ivd

Pfatten – 2023 scheint ein Südtiroler Sauvignon-Jahr gewesen zu sein. Die besten Weine beim siebten Nationalen Sauvignon-Blanc-Wettbewerb, dessen Ausgang heute im Felsenkeller der Laimburg bekannt gegeben wurde, sind allesamt heimische. Das Ergebnis sei ein Zeichen dafür, dass Südtirol Sauvignons mit Charakter auf den Markt bringe, die unverkennbar ihr Terroir widerspiegelten, so das Urteil der Organisatoren des Wettbewerbs.

Der Nationale Sauvignon-Wettbewerb in Penon ist in diesem Jahr bereits zum siebten Mal über die Bühne gegangen und entwickelt sich immer mehr zu einem zentralen Referenz-Event für Hersteller aus ganz Italien. So wurden auch heuer wieder 85 Sauvignons, diesmal solche des Jahrgangs 2023, aus sechs Weinregionen zum Wettbewerb gemeldet. Der beste Sauvignon Italiens des Jahrgangs 2023 ist der Oberberg Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Kornell in Siebeneich. Auf Platz zwei landete der Arthur Rainer Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Seeperle in Kaltern, während die Kellerei Bozen mit ihrem Greel Sauvignon Südtirol DOC auf Platz drei landete. Alle Weine auf den vorderen Rängen zeigen, wie authentisch ein Sauvignon sein Terroir widerspiegeln kann.