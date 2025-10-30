Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Südtiroler Sauvignons sind die besten Italiens
Siebter Nationaler Sauvignon-Blanc-Wettbewerb

Südtiroler Sauvignons sind die besten Italiens

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 14:53 Uhr
Die TOP3 Sauvignon Blanc Italiens 2023: 1. Platz Oberberg Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Kornell, 2. Platz Arthur Rainer Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Seeperle, 3. Platz Greel Sauvignon Südtirol DOC der Kellerei Bozen Sieger: Gruppenbild der Prämierten
Verein Sauvignontage Südtirol
Schriftgröße

Von: Ivd

Pfatten – 2023 scheint ein Südtiroler Sauvignon-Jahr gewesen zu sein. Die besten Weine beim siebten Nationalen Sauvignon-Blanc-Wettbewerb, dessen Ausgang heute im Felsenkeller der Laimburg bekannt gegeben wurde, sind allesamt heimische. Das Ergebnis sei ein Zeichen dafür, dass Südtirol Sauvignons mit Charakter auf den Markt bringe, die unverkennbar ihr Terroir widerspiegelten, so das Urteil der Organisatoren des Wettbewerbs.

Der Nationale Sauvignon-Wettbewerb in Penon ist in diesem Jahr bereits zum siebten Mal über die Bühne gegangen und entwickelt sich immer mehr zu einem zentralen Referenz-Event für Hersteller aus ganz Italien. So wurden auch heuer wieder 85 Sauvignons, diesmal solche des Jahrgangs 2023, aus sechs Weinregionen zum Wettbewerb gemeldet. Der beste Sauvignon Italiens des Jahrgangs 2023 ist der Oberberg Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Kornell in Siebeneich. Auf Platz zwei landete der Arthur Rainer Sauvignon Südtirol DOC des Weinguts Seeperle in Kaltern, während die Kellerei Bozen mit ihrem Greel Sauvignon Südtirol DOC auf Platz drei landete. Alle Weine auf den vorderen Rängen zeigen, wie authentisch ein Sauvignon sein Terroir widerspiegeln kann.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
52
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
45
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
28
Tiefgarage im Naturpark?
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Kommentare
27
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 