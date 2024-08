Südtiroler Talente im Musical-Fieber

Von: luk

Brixen – Solo-Lieder und Chorwerke von berühmten Musicals wie My Fair Lady, „My Junk” aus Frühlings Erwachen, “Seasons of Love” aus Rent, Side By Side” aus Company und viele Solo-Lieder aus weiteren berühmten Musicals bringen am kommenden Sonntag 22 junge talentierte Südtiroler Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Sie nehmen zur Zeit an der Schulung „Musical Fever plus“ des Südtiroler Chorverbandes im Vinzentinum in Brixen teil. Kursleiter Stephen Lloyd freut sich heuer ganz besonders auf das Abschlusskonzert, sozusagen auf die „Special Edition“ von Musical Fever plus, das seit vielen Jahren Plattform für viele jugendliche begabte Sänger und Sängerinnen ist.

Heuer gibt es nämlich ein großes Abschlusskonzert im Astra-Forum in Brixen und zwar am Sonntag, 1. September, um 18.00 Uhr. Das Konzert findet anlässlich des 75-Jahr-Jubliäums des Südtiroler Chorverbandes statt, der seit Jahrzehnten mit vielen Schulungen auch den modernen Gesang fördert. Stephen Lloyd betont, dass das Besondere der Schulung die hervorragenden Lehrer seien. So erhalten die Teilnehmer von zwei Professoren der Folkwang Universität in Essen, Prof. Enrico De Pieri und Prof. Sarah Yorke, Gesangsunterricht und bekommen so wichtige Impulse bei der Entfaltung ihrer oft verborgenen Talente. Außerdem gibt es zwei Tage Schauspiel-Kurs mit dem Schauspieler Lukas Spisser und täglich Choreographie mit Tänzerin und Choreographin Mia Meneghini sowie natürlich die Chor-Proben mit Stephen Lloyd. „Einige Überraschungen sind beim Konzert einprogrammiert“, verspricht Lloyd.

Zum ersten Mal singen alle Teilnehmer mit Mikroports, begleitet von Klavier und Schlagzeug. „Passend zum 75-Jahr-Jubiläum des Südtiroler Chorverbandes habe ich Werke ausgewählt, die alle mit dem Thema Zeit zu tun haben. Das Programm ist eine bunte Mischung aus älteren und neuen Musicals, Chor- und Solowerken in der ganz besonderen Atmosphäre des Astra-Forums Brixen, des neuen Mekka für die musikalische Jugend Südtirols“, freut sich Lloyd auf die Bühnenshow am Sonntag. „Ich bin so dankbar, dass ich diesen Kurs seit 30 Jahre leiten darf“, blickt der Chorleiter auf die lange Tradition von „Musical Fever“ zurück.