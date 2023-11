Südtiroler Weihnachtsbaum sorgt für Weihnachtszauber in Wien

Wien/Bozen – Hell erleuchtet die Fichte aus Südtirol den ganzen Advent hindurch den Wiener Rathausplatz. Bürgermeister Ludwig und LH Kompatscher brachten die Lichter und die Weihnachtswelt heute zum Leuchten.

Wien ist offiziell in der Vorweihnachtszeit: Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig hat heute Abend (10. November) gemeinsam mit Landeshauptmann Arno Kompatscher die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums am Rathausplatz vorgenommen. Nach Einbruch der Dunkelheit brachten die beiden Landeshauptleute die Lichter am Baum und die gesamte Weihnachtswelt im Rathauspark zum Leuchten.

“Als Fixpunkt der Adventszeit in unserer Stadt vermittelt der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz auch in bewegten Zeiten von mehreren Kriegen und erschütternden Nachrichten Hoffnung, Freude und Zuversicht. Die Lichter, die wir heute auf dem schönen Südtiroler Baum erleuchten lassen, sollen ein Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sein. Wir dürfen uns nicht von Terror und Hass auseinanderdividieren lassen. Konzentrieren wir uns auf das Miteinander und nicht auf das Trennende. Ich danke Landeshauptmann Arno Kompatscher für den Baum, der auch für die gute Beziehung unserer Länder steht”, sagte Michael Ludwig.

“Dieser Baum ist ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Wien und Österreich. Ich hoffe, dass alle Wienerinnen und Wiener sowie die Gäste am Wiener Christkindlmarkt sich an diesem kleinen Stück Südtirol erfreuen und wünsche allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit”, sagte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Musikkapelle von Enneberg spielte denn auch bei der Eröffnungszeremonie auf – die Musikanten gaben die Landeshymne zum Besten. Ebenso nach Wien gereist war eine Delegation der Gemeinde angeführt von Bürgermeister Felix Ploner.

Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt der Weihnachtsbaum für den Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz aus dem Rautal in der Gemeinde Enneberg.

Christkindlmarkt, Herzerlbaum und Eistraum

Ab sofort überstrahlt also der herausgeputzte Wiener Weihnachtsbaum den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Dieser hat auch heuer wieder bis zum 26. Dezember geöffnet. Auf die Besucher und Besucherinnen warten fast 100 Marktstände. Das Etagenkarussell ist auch heuer wieder dabei, ebenso wie der “Herzerlflug“, bei dem ab Einbruch der Dunkelheit alle 30 Minuten ein großes leuchtendes Herz über den Köpfen der Besucher und Besucherinnen zum Herzerlbaum schwebt. In der Kinderhütte gibt es Spiel und Bastelei für Kinder, zudem weihnachtliche Stimmung auf dem Krippenpfad. Der Eistraum mit einer Fläche von knapp 3000 Quadratmetern bietet bis 7. Jänner 2024 eisiges Vergnügen.