SUMMER AT NOI ist zurück

Bozen – Nach dem Erfolg vom letzten Jahr startet NOI Techpark die zweite Ausgabe von Summer at NOI, der Eventreihe in Zusammenarbeit mit der Busoni-Mahler Stiftung, Bolzano Danza | Tanz Bozen, Südtirol Jazzfestival Alto Adige und Bolzano Film Festival Bozen – ein Format, in dem die Bevölkerung bei Aperitivi Lunghi, Live-Musik und kulturellen Abendveranstaltungen NOI kennenlernen und erleben kann. Insgesamt 15 Veranstaltungen, vom 24. Juni bis 12. August, erwarten die Besucher auf dem weitläufigen Areal in Bozen Süd und garantieren entspannte Sommerabende in voller Übereinstimmung mit den geltenden Anti-Covid-19-Bestimmungen (für den Eintritt ist der Besitz des CoronaPasses erforderlich).

Die elektronische Musik von DJ Bossifunk eröffnet Summer at NOI am Donnerstag, 24. Juni, gefolgt vom DJ La Famiglia am 1. Juli. Weiter geht es mit folgenden lokalen Musiktalenten aus der Elektronik-Szene: am 15. Juli mit DJ Toni Telefoni, am 22. Juli mit DJ Cristian Rot und am 5. August mit DJ Arno Parmeggiani. Ein weiterer Protagonist von Summer at NOI ist die Jazzmusik, die live an zwei Abenden in Zusammenarbeit mit dem Südtirol Jazzfestival Alto Adige gespielt wird. Am Donnerstag, 8. Juli belebt das Almamanouche Quartet den Platz mit seinem Gipsy Jazz, gefolgt vom DJ-Set des Duos ALPI. Am 29. Juli ist der Jazz von Nik Lee & The Marcos an der Reihe und im Anschluss die Beats von Zolf & Saturn.

Tanzliebhaber können sich dieses Jahr auf eine höchst experimentelle und mitreißende Performance von Bolzano Danza | Tanz Bozen gefasst machen: „SWAN – VR Moving Bodies“. Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Juli zwischen 15 und 20 bietet sich ihnen ein 15-minütiges immersives Erlebnis in der virtuellen Realität in einer vom Schwanensee inspirierten Parallelwelt, präsentiert von Silvia Gribaudi und Margherita Landi.

Vorhang auf heißt es am Sonntag, 30. Juli, Dienstag, 3. August und Samstag, 7. August bei „Cinema Meets Opera”. Die Busoni-Mahler Stiftung bringt in Zusammenarbeit mit der Accademia Teatro alla Scala die großen Werke Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Il Trovatore (Verdi) und Don Giovanni (Mozart) ins Open Air Theatre des NOI Techpark – live gesungene Arien und Filmausschnitte aus großen Produktionen, projiziert und erläutert von Fabio Sartorelli. Beim Bolzano Film Festival Bozen hingegen stehen zwei Kinoabende auf dem Programm: Am Mittwoch, 4. August wird der Film A Black Jesus von Regisseur Luca Lucchesi gezeigt und am Freitag, 6. August Maternal von Maura Delpero. Den Abschluss der Eventreihe Summer at NOI bildet am 12. August ein Aperitivo Lungo mit verschiedenen Bands und DJs. Der Eintritt zu den Aperitivi Lunghi jeden Donnerstag ist frei, bei den kulturellen Abendveranstaltungen ist die Reservierung eines Tickets erforderlich. Alle Infos finden sich unter: noi.bz.it/Summer_at_NOI.