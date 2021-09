Tag der Bibliotheken 2021

Bozen – Am Sonntag, dem 24. Oktober 2021 wird in Südtirol nun schon zum 13. Mal der „Tag der Bibliotheken“ gefeiert. Wie bereits im letzten Jahr wird dieser Tag auf den ganzen Monat Oktober ausgedehnt.

Zahlreiche Bibliotheken im ganzen Land öffnen im Oktober anlässlich des Tags der Bibliotheken ihre Tore und machen mit verschiedensten Veranstaltungen und Aktionen auf ihre vielfältigen Wirkungsbereiche aufmerksam. Bibliotheken sind nicht nur reine Medienausleihstellen, sondern auch Orte der Kultur, der Bildung und der Begegnung.

Die Veranstaltungen finden in diesem Jahr größtenteils in Präsenz statt, wobei laut geltenden Covid-Bestimmungen Greenpass-Pflicht besteht. Das Angebot der Veranstaltungen reicht von A wie Autorenbegegnung bis Z wie Zaubershow. Zur Auswahl stehen Bibliotheksführungen, Buchvorstellungen, Bücherflohmärkte, Lesungen, Vorträge, Workshops, Spielenachmittage, Kasperlenachmittage bzw. Vorlesestunden für die Kleinsten oder Lyrikabende. Für die Allerkleinsten gibt es die „Buchbabys“ in der ÖB Sexten, für größere Kinder wird etwa in der ÖB Niedervintl das spannende „Escape game – Gefangen in der magischen Bibliothek“ angeboten.

Aber auch Erwachsene kommen im wahrsten Sinne des Wortes auf ihre Kosten: Für Wein- und Buchliebhaber gibt es in der Bibliothek Toblach beispielsweise ein „Book-Happening mit Weinbegleitung“, in der ÖB Sarnthein wird das Kochbuch „Oma Marie kocht“ vorgestellt, und im Rahmen der Sensibilisierungskampagne „FAIRever coffee“ der OEW und der Südtiroler Weltläden schenken viele Bibliotheken am 1. Oktober fairen Kaffee aus. Auch die Musik kommt nicht zu kurz, etwa bei der Aktion „Orgel meets Bibliothek“ in der Bibliothek und Medienstelle im Pastoralzentrum Bozen oder beim Benefizkonzert der „Südtiroler Ärzte für die Welt“ mit Gesang und Klarinettenquartett in der Bibliothek Frangart. Für alle Sinne und Geschmäcker ist also etwas Passendes dabei!

Nähere Informationen zu allen Events sind auf der Homepage https://2021.tagderbibliotheken.bz.it/

abrufbar. Die Veranstaltungen können nach Bibliothek, Schlüsselwort, Veranstaltungsart oder Datum ausgewählt werden.