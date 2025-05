Team Olivia Kaufmann und Andreas Kofler gewinnt den Poetry Slam im Südtiroler Landtag

Von: ka

Bozen – Erfolg für die Veranstaltung zum Thema „Chancen.Gerechtigkeit“, die heute im Südtiroler Landtag stattfand. Der Auftritt mit dem Text „Das weiße Lacken“ wurde vom Publikum im Saal am meisten gewürdigt. Gemeinsam mit den Featuring Poets Gloria Riggio und Emil Kaschka wird das junge Slammer-Team einen Text für den Eröffnungsakt zum Dreier-Landtag im Juni verfassen.

„Das weiße Lacken“: das ist der Titel des Gedichtes, mit dem das Slammer-Team Olivia Kaufmann und Andreas Kofler beim heutigen Poetry Slam im Südtiroler Landtag anlässlich des Europatages zum Sieger gewählt wurde. Am Jahrestag der Erklärung, mit der der damalige französische Außenminister Robert Schuman 1950 die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorschlug – ein Datum, das seit 1985 gewählt wurde, um die Vereinigung der europäischen Staaten zu feiern –, wurde das junge Slammer-Duo vom Publikum der Veranstaltung im Sitzungssaal am meisten geschätzt.

Die Poetinnen und Poeten sowie das Publikum und die anwesenden Landtagsabgeordneten wurden zu Beginn des Abends im Namen des Präsidenten Arnold Schuler von Präsidialsekretär Harald Stauder begrüßt, der an den gestrigen Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erinnerte, die Verbindung zwischen Europa und der Kultur hervorhob, und betonte, „wie schön es wäre, wenn die Kultur immer so im Mittelpunkt wie heute stehen würde“. Zu den Klängen der Südtiroler Jazzmusikerin Helga Plankensteiner, die den gesamten Abend begleitete, präsentierte die Moderatorin Lene Morgenstern, Sprachkünstlerin und Leitfigur der Südtiroler Slamszene, die um mehr Kunst im öffentlichen Raum bat, ein Video, in dem die Präsidiumsmitglieder und Fraktionsvorsitzenden die Wettbewerbsregeln erklärten. Anschließend wurde das Mikrofon an die Featuring Poets aus dem Trentino und Tirol Gloria Riggio*, italienische Poetry-Slam-Meisterin 2023 und Finalistin der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft 2024 in Paris, und Emil Kaschka**, amtierender Poetry-Slam-Vizeweltmeister und österreichischer Poetry-Slam-Staatsmeister 2023, übergeben, die mit ihren Auftritten “Chiuso per lutto” und “Die Verwandlung Kafka reinterpretiert” das Publikum aufwärmten.

Die anschließenden Auftritte, auf Deutsch, Italienisch und Ladinisch, der Slammer Nathan der Nice mit Das Spiel ohne Sieger, Nadia Rungger mit Bei Europa zu Besuch, Lena Simonetti con Italiano oppure deutsch, Silvia Manzardo mit Se tu soltanto fossi nata adesso, Team Olivia Kaufmann und Andreas Kofler mit Das weiße Lacken, Seamus Wimhurst mit Schachmatt, Maria Fliri mit Oben und unten und Matteo Yomer Jamunno mit Il primo uomo incinta, allesamt aus Südtirol, wurden von den Zuschauern und Poetry-Slam-Begeisterten, die sich in den Wochen zuvor für die Veranstaltung angemeldet hatten, mit viel Beifall bedacht. Das Thema „Chancen.Gerechtigkeit“, das diesjährige Thema der Aktionstage Politische Bildung, wurde von jedem einzelnen auf eine ganz persönliche Art und Weise interpretiert, wobei Olivia Kaufmann und Andreas Kofler das Publikum am meisten überzeugten.

Nach dem heutigen Erfolg wartet auf die Gewinner im Juni eine große Bühne: Gemeinsam mit den Featuring Poets aus Tirol und dem Trentino haben sie die Aufgabe, einen gemeinsamen Text zu verfassen, der im Rahmen des Eröffnungsaktes zum Dreier-Landtag am 11. Juni 2025 in Meran präsentiert wird.

Während sie darauf warten, sich dieser Aufgabe zu widmen, genossen sie am späteren Abend im Foyer des Landtages den Zuspruch und die Komplimente des Publikums und der Mitwirkenden.

*Gloria Riggio, Jahrgang 2000, italienische Poetry-Slam-Meisterin 2023 und Finalistin der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft 2024 in Paris, bekannteste Vertreterin der Trentiner Szene, ist Autorin von in mehrere Sprachen übersetzten Gedichtbänden und Redakteurin der Zeitschrift für zeitgenössische Literatur „Inverso – Giornale di poesia“.

**Emil Kaschka, geboren 1996, Schriftsteller, Dramaturg und Filmautor, der soeben für 2025 und 2026 das Große Literaturstipendium des Landes Tirol erhielt, amtierender Vize-Weltmeister im Poetry Slam und österreichischer Poetry-Slam-Meister 2023.