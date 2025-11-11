Themenreihe befasst sich mit “Veränderung verkraften”

Von: Ivd

Bozen – Im Frühjahr stand das Thema “Normal” im Fokus, nun wird das Schlaglicht auf “Veränderung verkraften” gelegt. Die Reihe THEMA der Deutschen Kulturabteilung des Landes, konzipiert und organisiert von Martin Sagmeister, beleuchtet Aspekte des Alltags von unterschiedlichen, internen und externen Blickwinkeln und bringt das Thema des Abends schließlich in Diskussionsform wieder in den Alltag zurück. Die Herbstausgabe widmet sich Veränderungen: Diese sind Teil des Lebens, können bewusst oder unerwartet ins Leben treten, können sich positiv auswirken, aber auch negative Folgen haben. Der Wandel ist eine Konstante, mit der es gilt umzugehen und sie zu verkraften.

Über Veränderungen und was die Kraft gibt, diese anzugehen und mit diesen umzugehen, damit befasst sich die THEMA-Reihe kommenden Dienstag um 20.00 Uhr im Parkhotel Laurin, erster Stock, Laurinstraße 4 in Bozen.

Silke Meyer, Professorin für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Universität Innsbruck, spricht einleitend über “Veränderung verkraften: Erzählungen und Rituale als kulturelle Werkzeuge”. Es folgt der Input der Palliativmedizinerin, Medizinethikerin und Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für ein humanes Lebensende, Christina Kaneider. “Im Tode ein Ziel erblicken – Über das Leben, Abschiedlichkeit und eigene Entscheidungen” lautet der Titel von Kaneiders Referat. In der anschließenden Diskussion kommen die beiden Referentinnen in Gespräch mit Pater Kosmas Thielmann vom Kloster Säben und Landesgeologe Volkmar Mair. Durch die Diskussion und den Abend führt Kathrin Bragagna (RAI Südtirol). Der Abend kann live im Hörfunk von RAI Südtirol mitverfolgt werden.