Thuile: „Unser Darm ist ein Superorgan“

Steinegg – Was wir über das Superorgan Darm wissen und wie sich ein gesunder Darm auf Körper, Geist und Seele auswirkt: Darüber hat der Komplementär- und Ernährungsmediziner Christian Thuile bei seinem Vortrag „Mein Darm – Wiege der Gesundheit“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe ICH der Gemeinde Karneid am vergangenen Donnerstag im vollbesetzten Vereinshaus von Steinegg vor mehr als 400 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen.

Es sind beeindruckende Zahlen, die im Zusammenhang mit dem menschlichen Darm stehen: Der Darm ist etwa acht Meter lang, hat eine Oberfläche in der Größe eines Fußballfeldes, beherbergt Billionen von Bakterien und Mikroorganismen, die bis zu zwei Prozent des Körpergewichts ausmachen, und wird von 100 bis 200 Millionen Nervenzellen durchzogen. „Ohne Darm geht gar nichts“, bezeichnete der Mediziner Christian Thuile bei seinem Vortrag am Donnerstagabend in Steinegg den Darm als ein „Superorgan. Was er alles leistet, bemerken wir gar nicht – solange der Darm gesund ist.“ Dabei beeinflusse der Darm direkt unsere Gesundheit, „mindestens genauso stark wie alle anderen Vorsorgemaßnahmen – Bewegung, Schlaf und Ernährung – zusammen.“

Der Darm – ein zweites Gehirn

Das Mikrobiom (Darmbakterien), die Hormone und Botenstoffe im Darm haben laut Thuile einen direkten Einfluss auf Krankheiten wie Parkinson, Demenz, Rheuma und Multiple Skerlose, aber auch Infektionskrankheiten hängen direkt mit dem Superorgan zusammen. „Der Darm ist jedoch auch eng verbunden mit unserer Psyche“, erklärte Thuile die Bezeichnung „zweites Gehirn“: Ängste und Depressionen etwa hängen direkt mit dem Mikrobiom zusammen. „Grundsätzlich ist der Darm derzeit der Forschungsstar schlechthin, da wird in Zukunft noch viel darüber diskutiert werden, wofür der Darm zuständig ist, wie er Krankheit und Gesundheit beeinflusst und was wir für einen gesunden Darm tun können.“

Lebensstil hat direkte Auswirkungen auf die Darmgesundheit

„Es ist gar nicht so einfach, die Billionen Bakterien im Darm in einem gesunden Gleichgewicht zu halten“, machte der Komplementär- und Ernährungsmediziner bewusst. „Dabei hängt viel von unserem Lebensstil ab: Was wir essen, aber auch wie viel wir schlafen und wie viel Stress wir haben“, ging Thuile in seinem Vortrag auf verschiedene Faktoren für einen gesunden Darm ein „Dabei ist vermeintlich gesundes Essen nicht für alle gleich gesund: Wenn jemand zum Beispiel keinen Fenchel verträgt oder sogar allergisch darauf reagiert, dann hilft dieses gesunde Gemüse nicht viel.“ Das einzige, worauf der Darm hingegen keinen Einfluss habe, betonte Christian Thuile zuletzt, sei die Intuition – das Bauchgefühl.

