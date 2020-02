„Tiroler Werte sind Aufforderung zum Naturschutz“

Sterzing – Im Anschluss an den Gottesdienst richtete Landtagsvizepräsident und Regionalassessor Manfred Vallazza, im Gedenken an unseren verstorbenen Südtiroler Volkshelden Andreas Hofer, würdigende Worte an die Besucher des Festaktes.

„Unsere Tiroler Werte: Treue, Ehrlichkeit und Liebe zur Heimat sollen Aufforderung für den Umwelt- und Naturschutz sein. Auch die Pflege und der Schutz der Natur sind Ausdruck der Liebe zur Heimat“, sagt Vallazza.

„Im Besonderen pflegen die Bauern die prächtigen Almwiesen.“ Daher trage die heutige Generation die Verantwortung, einerseits zur Dankbarkeit gegenüber unseren Großmüttern und Großvätern, die dieses Land Südtirol aufgebaut und großartig gemacht haben. Besonders hervorgehoben sei hier die einzigartige Autonomie Südtirols und der Minderheitenschutz. Weiters forderte Vallazza auf: „Andererseits müssen wir die Verantwortung spüren und erfüllen, unsere Werte und die Liebe zur Heimat den jüngeren Generationen weiterzugeben“.

Dieser besondere Tag gelte nicht nur Andreas Hofers, sondern auch den unzähligen namenlos gebliebenen Helden. Helden seien nicht nur jene, die in den verschiedenen Kriegen gekämpft haben, sondern auch alle, die im Schweiße ihres Angesichtes, auf den kargen Bergbauernhöfen geschuftet haben.

„Überall im Land, in den Tälern sowie auch in den Städten, haben diese Helden dazu beigetragen, dass die Menschen heute in Südtirol ein Leben im Wohlstand leben und genießen können“, mit diesen schließenden Worten regte Vallazza zum Nachdenken an.