Tisch- und Wandkalender 2025 zeigt Euregio in Bildern

Von: mk

Bozen – Fast phosphoreszierend strahlen die Polarlichter über das Massiv des Großglockners hinweg: Dieses farbenfrohe Bild ziert die Titelseite des soeben erschienenen Euregio-Kalenders 2025. In Kürze ist er als Wand- oder Tischkalender kostenlos erhältlich.

Am gestrigen Dienstagabend, 15. Oktober, hat die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino den neuen Kalender am Euregio-Sitz im Waaghaus in Bozen vorgestellt. Insgesamt hatten 203 Hobbyfotografen und Fotografinnen mehr als 2000 Bildern eingesandt. 49 davon wählte die Jury für den Kalender aus: Je 4 pro Monat und das Titelfoto.

Der Euregio-Präsident, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigte die anwesenden Fotografinnen und Fotografen: “Mit atemberaubenden Schnappschüssen haben Sie nicht nur optisch ‚Grenzen überwunden‘. Sie haben unseren Blick über die Grenzen hinweg auf den Reichtum unserer drei Länder gelenkt.”

Auf diesen Reichtum verweisen auch die aus Termingründen abwesenden Landeshauptleute von Tirol Anton Mattle und des Trentino Maurizio Fugatti in Grußbotschaften. “Dieser spiegelt sich in der Vielfalt an Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt, Architektur und Menschen wider”, teilt Mattle mit. Laut Fugatti fördert der Kalender „die Kenntnis der gemeinsamen Geschichte, Natur und Kultur der Euregio und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Bevölkerung.“

Erstmals zeigt eine Euregio-Landkarte im Kalender alle Aufnahmeorte der Fotos. Zudem werden Ausflugsziele und Kochrezepte aus der Euregio vorgestellt. Besonders gewürdigt wurde das Titelfoto, mit dem Hans Bergmann aus Strassen in Osttirol in der Nacht zum 11. Mai die Polarlichter über dem Großglockner eingefangen hat. “Staunend – mit offenem Mund – konnte ich nach zweistündigem Aufstieg dieses Naturspektakel mit der Kamera festhalten”, sagte Bergmann.

In allen Euregio-Ländern erhältlich

Der Kalender ist ab 26. Oktober in Tirol und ab 18. November in Südtirol und im Trentino kostenlos erhältlich, solange der Vorrat reicht. Abgeholt werden kann er direkt in den drei Euregio-Büros in Bozen, Innsbruck und Trient. Zudem liegt er in Südtirol in den Landhäusern in Bozen auf und wird über die Forstinspektorate und die Mittelpunktbibliotheken verteilt – im Trentino über die peripheren Büros der Landesverwaltung und im Informationsbüro auf der Piazza Dante. In Tirol sind Bestellungen für die Zustellung per Post unter euregio@tirol.gv.at möglich.

Auf der Euregio-Internetseite ist die genaue Verteilerliste und auch eine digitale Kalender-Version abrufbar.