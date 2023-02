Bozen – Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol im großen Saal des Pastoralzentrums in Bozen trafen sich Vertreter der Kirchenchöre, Organisten und Kantoren und hielten Rückschau auf das vergangene Jahr. Im Rahmen der Versammlung wurde zudem Pater Urban Stillhard OSB als langjähriger Vorsitzender der Diözesanen Orgelkommission verabschiedet.

Vor der Mitgliederversammlung lud der Verband zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Bozner Dom, gestaltet vom Domchor Bozen unter der Leitung von Tobias Chizzali, ein. Dekan Bernhard Holzer und Gastreferent und Diakon Dr. Marius Schwemmer standen dem Gottesdienst vor.

Nach der gemeinsamen Feier folgte um 10.00 Uhr die Eröffnung der offiziellen Versammlung und Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden Heinrich Walder. Es folgte ein Rückblick auf das vergangene Tätigkeits- und Geschäftsjahr durch Geschäftsführer Michael Erschbamer. Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard blickte auf die inhaltlichen Angebote zurück. Im aktuellen Tätigkeitsjahr werden wieder zahlreiche interessante Angebote, darunter neue Formate und bewährte Veranstaltungen, für die Verbandsmitglieder (Südtirols Kirchenchöre, Organisten und Kantoren ) organisiert.

Dr. Marius Schwemmer, Diözesanmusikdirektor von Passau, hielt ein Kurzreferat zum Thema „Tobe Welt und springe; ich stehe hier und singe.“ Darin führte er spannende, erfrischende Ansichten und Gedanken zur Bedeutung von Kirchenmusik bzw. Musik in der Kirche heute aus.

Pater Urban Stillhard OSB begleitete als langjähriger Vorsitzender der Diözesanen Orgelkommission zahlreiche Orgelneubauten, Restaurierungen und Reparaturen und stand dabei, mit den weiteren Mitgliedern der Kommission, mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1987 war er Mitglied und seit 1998 nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers P. Kolumban Gschwend Vorsitzender der Diözesanen Orgelkommission. Nun ist er mit dem Ende der letzten Amtsperiode in den Kommissions-Ruhestand getreten und übergibt die Leitung an Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde P. Urban unter langanhaltendem Applaus für seine Verdienste gedankt. Dem Verband der Kirchenmusik Südtirol steht P. Urban Stillhard weiterhin als geistlicher Begleiter und in enger Verbundenheit zu Seite.

„Die besondere Herausforderung der kommenden Jahre ist die Wartung der bestehenden Instrumente“, stellt P. Urban in einem Ausblick fest, denn man habe in den letzten 30 Jahren sehr viele neue Instrumente bauen oder aufwändig restaurieren dürfen, die alle nach 25 Jahren überholt und gereinigt werden müssen.

Neues wagen und bewährte Angebote ausbauen: Die Tätigkeit des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol ist sehr vielfältig. Die Mitglieder sind 324 Kirchenchöre, Singgemeinschaften und Musikgruppen, die zu einem wesentlichen Teil in der Liturgie musikalisch tätig sind. Anrecht auf die Dienstleistungen des Verbandes haben auch die Organisten und Kantoren, die in den 281 Pfarreien der Diözese Bozen-Brixen tätig sind.