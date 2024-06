TONZ – Der neue Max von Milland Song ist da

Von: luk

Brixen – Vor wenigen Wochen hat der Südtiroler Sänger Max von Milland die erste Single „HOI“ der neuen EP veröffentlicht, an diesem Freitag folgt die zweite – der mitreißende Sommersong „TONZ“.

Am Freitag, den 28. Juni ist es soweit: Die zweite Single der kommenden EP des Südtiroler Sängers Max von Milland wird veröffentlicht. Der Name ist dabei Programm: Die neue Single „TONZ“ lädt zum Tanzen ein, versprüht mit seinem Uplifting-Beat Sommer-Feeling, Freude und Fröhlichkeit. „TONZ“ reißt mit, macht Stimmung und bringt gute Laune für warme Tage und lange Nächte.

Video tanzt aus der Reihe

Zum neuen Song wird auch das dazugehörige Video veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Südtiroler Regisseur Philipp Silbernagl hat Max das Konzept dazu geschrieben und interpretiert darin auf lustige Art und Weise die Botschaft des Songs – durch das Leben zu tanzen, sich nicht immer ganz ernst zu nehmen und auch manchmal aus der Reihe zu tanzen. Das Video wird am Donnerstag, 27.06. um 18.00 Uhr auf Youtube und den Social-Media-Kanälen von Max von Milland veröffentlicht. Darin zu sehen ist nicht nur der Sänger selbst, sondern auch der Südtiroler Comedian Buono Memes, der Bodybuilder Manuel Greifenberg, die Tanzformation der „Tanzfabrik Südtirol“ und viele weitere spannende Charaktere aus Südtirol.

Live in concert

Die neuen Songs von Max von Milland sind auf allen gängigen Streaming-Portalen zu hören. Der Sänger selbst steht in den kommenden Wochen auch wieder live auf der Bühne – in Regensburg, Innsbruck, beim Sonnenaufgangskonzert in Seefeld und im September auch im Rahmen der UNIKA Kunstmesse in Gröden/Südtirol. Alle Live-Termine sowie weitere Infos auf maxvonmilland.com.