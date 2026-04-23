Von: ka

Bozen – Unter dem Motto „Tränen lösen“ fand am Samstag, dem 18. April 2026, die Gedenkfeier für Sternenkinder in der evangelischen Christuskirche in Bozen statt.

Zusammen Innehalten, Raum zum Trauern geben, erinnern und Gemeinschaft spüren. Darum ging es am Samstag bei der Gedenkfeier für jene Kinder, die kurz vor oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Rund 30 Betroffene, Familien, Großeltern, Einzelpersonen, die ein Kind verloren haben, trafen sich um 16.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Bozen zu einer zweisprachigen ökumenischen Wort-Gottes-Feier.

Bereits bei der Kirchentür erhielten die Teilnehmenden eine „Kristallträne“ überreicht. Zu Beginn der liturgischen Feier lud Pastorin Frauke Leonhäuser ein, die Trauer vor Gott zu bringen. Mit dem Satz „Sammle meine Tränen in einen Krug“ wurden die Teilnehmenden eingeladen, als Zeichen für ihren Schmerz und ihre Trauer die Glasträne in den Tonkrug zu legen. Trauer zeigt sich im Verlauf der Zeit in vielen Facetten und verläuft nicht linear – daher wurden die Kristalltränen anschließend wieder aus dem Topf genommen und an einen grünen Ast gehängt, der Leben, Wandel und Hoffnung symbolisiert. „Das Licht, das die Tränen in unterschiedlichen Farben reflektiert, verdeutlicht die Vielfältigkeit der Gefühle, die Trauer mit sich bringt“, so die Aussage der Krankenhausseelsorgerin Maria Hofer, während der Feier.

Am Ende der Feier, konnten sich die Teilnehmenden die „Kristallträne“ holen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Sie soll Zeichen dafür sein, dass sich Trauer mit der Zeit wandeln und verwandeln kann, so wie die lichtdurchflutete Glasträne.

Frauke Leonhäuser, evangelische Pastorin in Bozen stand der Feier vor. Musikalisch mitgestaltet wurde die Gedenkfeier von Schülerinnen und Lehrpersonen der Musikschule Bozen.

Der anschließende Umtrunk im Gemeindehaus lud zum kurzen Verweilen und Austauschen ein und wurde von den Teilnehmenden gerne angenommen.

Träger der Gedenkfeier, welche zweimal im Jahr stattfindet, sind die Krankenhausseelsorge, die Katholische Frauenbewegung, die Katholische Männerbewegung und die Associazione AMA.