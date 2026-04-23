Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Tränen lösen“
Katholische Frauenbewegung gedenkt der Sternenkinder

„Tränen lösen“

Donnerstag, 23. April 2026 | 21:07 Uhr
20260418_160406
Katholische Frauenbewegung
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Unter dem Motto „Tränen lösen“ fand am Samstag, dem 18. April 2026, die Gedenkfeier für Sternenkinder in der evangelischen Christuskirche in Bozen statt.

Katholische Frauenbewegung

Zusammen Innehalten, Raum zum Trauern geben, erinnern und Gemeinschaft spüren. Darum ging es am Samstag bei der Gedenkfeier für jene Kinder, die kurz vor oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Rund 30 Betroffene, Familien, Großeltern, Einzelpersonen, die ein Kind verloren haben, trafen sich um 16.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Bozen zu einer zweisprachigen ökumenischen Wort-Gottes-Feier.

Katholische Frauenbewegung

Bereits bei der Kirchentür erhielten die Teilnehmenden eine „Kristallträne“ überreicht. Zu Beginn der liturgischen Feier lud Pastorin Frauke Leonhäuser ein, die Trauer vor Gott zu bringen. Mit dem Satz „Sammle meine Tränen in einen Krug“ wurden die Teilnehmenden eingeladen, als Zeichen für ihren Schmerz und ihre Trauer die Glasträne in den Tonkrug zu legen. Trauer zeigt sich im Verlauf der Zeit in vielen Facetten und verläuft nicht linear – daher wurden die Kristalltränen anschließend wieder aus dem Topf genommen und an einen grünen Ast gehängt, der Leben, Wandel und Hoffnung symbolisiert. „Das Licht, das die Tränen in unterschiedlichen Farben reflektiert, verdeutlicht die Vielfältigkeit der Gefühle, die Trauer mit sich bringt“, so die Aussage der Krankenhausseelsorgerin Maria Hofer, während der Feier.

Katholische Frauenbewegung

Am Ende der Feier, konnten sich die Teilnehmenden die „Kristallträne“ holen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Sie soll Zeichen dafür sein, dass sich Trauer mit der Zeit wandeln und verwandeln kann, so wie die lichtdurchflutete Glasträne.

Frauke Leonhäuser, evangelische Pastorin in Bozen stand der Feier vor. Musikalisch mitgestaltet wurde die Gedenkfeier von Schülerinnen und Lehrpersonen der Musikschule Bozen.

Katholische Frauenbewegung

Der anschließende Umtrunk im Gemeindehaus lud zum kurzen Verweilen und Austauschen ein und wurde von den Teilnehmenden gerne angenommen.

Träger der Gedenkfeier, welche zweimal im Jahr stattfindet, sind die Krankenhausseelsorge, die Katholische Frauenbewegung, die Katholische Männerbewegung und die Associazione AMA.

Katholische Frauenbewegung

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
56
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Kommentare
56
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Kommentare
45
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
Kommentare
36
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Kommentare
27
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 