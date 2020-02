Über 1.000 Minis auf Pilgerfahrt nach Rom

Bozen – Unter dem Motto „Auf deinen Spuren“ werden vom 24. bis 27. Februar 2020 1.300 Minis und ihre Begleitpersonen gemeinsam mit der Katholischen Jungschar Südtirols nach Rom fahren. Die Miniwallfahrt ist bereits seit Anfang November ausgebucht.

Nach monatelanger Vorbereitung ist es nun soweit. Für über 1.000 Südtiroler Ministrantinnen und Ministranten heißt es schon bald Koffer packen, denn für sie geht es in den Schulferien nach Rom. Mit 25 Bussen, um die 200 Begleitpersonen und 70 Helferinnen und Helfern werden sie gemeinsam vier unvergessliche Tage in der Hauptstadt verbringen.

Organisiert wird die Miniwallfahrt von der Katholischen Jungschar Südtirols. Dieses Großereignis findet alle vier Jahre statt und ist bei den Ministrantinnen und Ministranten sehr beliebt. Bei der Anmeldung im November waren nach nur sechs Minuten alle Plätze belegt. „Dass die Wallfahrt so gut angenommen wird, freut uns natürlich sehr. Die Ministrantinnen und Ministranten leisten in den Pfarreien einen wichtigen und wertvollen Dienst. Mit der Wallfahrt nach Rom möchten wir ihnen danken und sie auf eine besondere Reise mitnehmen“, so Philipp Donat, 2. Vorsitzender der Jungschar.

In Rom wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Minis. So werden die Kinder auf erlebnisreiche Touren durch die Hauptstadt geführt, es werden der Vatikan und verschiedene Kirchen besichtigt. Viel Zeit gibt es auch, um die monumentalen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu bewundern. Höhepunkte werden die Generalaudienz beim Papst und der Aschermittwochsgottesdienst mit Bischof Ivo Muser im Petersdom sein.

Die insgesamt 1.300 Personen sind in Bungalows auf einem Campingplatz in Rom untergebracht.