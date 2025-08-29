Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Überwältigendes Gefühl”: Künstlerin aus Bruneck stellt in Florenz aus
Michaela Seeber schaffte es unter die ersten 40

“Überwältigendes Gefühl”: Künstlerin aus Bruneck stellt in Florenz aus

Freitag, 29. August 2025 | 08:00 Uhr
20250809_083746
privat
Von: mk

Bruneck/Florenz – Die Brunecker Hobbykünstlerin Michaela Seeber hat im Mai an einem internationalen Nachwuchswettbewerb der Gallerie Dantebus in Florenz teilgenommen und wurde kurze Zeit später von der Gallerie selbst kontaktiert. Sie schaffte es unter die ersten 40 ausgesuchten Künstler zu kommen, die nun die Möglichkeit haben, vom 6. September bis 8. Oktober in Florenz auszustellen.

Die Ausstellung findet in der Galleria Dantebus im Palazzo Portinari Salviati statt, welcher dem Vater von Beatrice Portinari gehörte – jene Frau, die als Muse den berühmten Schriftsteller Dante Alighieri inspirierte. Auch wird jedem teilnehmenden Künstler eine eigene Website und App erstellt. Der Katalog “Florentia”, der die Kunstwerke und eine Rezession von Kritikern beinhaltet, wird ebenfalls veröffentlicht.

Die Kataloge sind ab 6. September auf der Webseite von Dantebus, in der Gallerie und auf Amazon erhältlich.

Für Michaela Seeber selbst ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Nachdem sie bereits eine kleine Ausstellung in Bruneck organisiert hat, geht es nun gleich nach Florenz. „Das ist sehr überwältigend“, erklärt sie gegenüber Südtirol News.

