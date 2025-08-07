Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Kulturzentrum Toblach ist neues Zuhause der Südtirol Filarmonica
Wo einst Gustav Mahler gastierte

Kulturzentrum Toblach ist neues Zuhause der Südtirol Filarmonica

Donnerstag, 07. August 2025 | 18:39 Uhr
Südtirol Filamonica im Gustav-Mahler-Saal
Helmut Moling
Schriftgröße

Von: Ivd

Toblach – Mitten in den Dolomiten, in Toblach, verbrachte Gustav Mahler die Sommer der Jahre 1908 bis 1910. In dieser inspirierenden Umgebung entstand unter anderem seine 10. Symphonie – ein Werk, das unvollendet blieb. Heute kehrt die „Unvollendete“ an ihren Ursprungsort zurück: ins Euregio Kulturzentrum Toblach, wo die Südtirol Filarmonica nun ihre Heimat gefunden hat.

Die Südtirol Filarmonica vereint Musikerinnen und Musiker aus Südtirol, die sonst in renommierten Orchestern weltweit tätig sind. Einmal im Jahr kommen sie zusammen, um gemeinsam zu proben und im Anschluss auf Konzerttournee zu gehen. Die langjährige Kooperation mit dem Kulturzentrum Toblach hat den Gustav-Mahler-Saal zum festen Probenort und Ausgangspunkt der musikalischen Reise der Südtirol Filarmonica gemacht. Ein besonderer Meilenstein dieser erfolgreichen Partnerschaft ist nun die offizielle Ernennung des Euregio Kulturzentrums Toblach zum „Home of“ Südtirol Filarmonica.

Am 5. Oktober treffen 78 Südtiroler Musiker, die das Ensemble der Südtirol Filarmonica 2025 bilden, gemeinsam mit ihrem Dirigenten Michael Pichler in Toblach ein. Wie schon in den Vorjahren werden sie sowohl die Gästezimmer als auch die Probensäle des Kulturzentrums Toblach mit Leben erfüllen. Nach fünf Probentagen erklingen am 10. Oktober zwei Werke, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbinden: der erste Satz aus Mahlers unvollendeter zehnter Symphonie – komponiert in Toblach – sowie die Uraufführung von Expedition to Paradise, einem Doppelkonzert für Klarinette, Trompete und Orchester. Das Werk stammt vom Südtiroler Komponisten Gerd Hermann Ortler, der heute in Wien lebt, und wurde eigens für die beiden Solisten Andrea Götsch (Wiener Philharmoniker) und Bertold Stecher (Berliner Philharmoniker) geschrieben.

Nach dem Auftakt in Toblach führt die Tournee weiter nach Bozen, Meran – und erstmals in das Wiener Konzerthaus.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
124
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
85
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
79
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
70
Bitterer Sommer am Gardasee
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
67
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 