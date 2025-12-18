Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Unbekannter Goethe-Brief bei Auktion aufgetaucht
Der eifrige Briefschreiber als Briefhalter: Goethe

Unbekannter Goethe-Brief bei Auktion aufgetaucht

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 17:12 Uhr
Der eifrige Briefschreiber als Briefhalter: Goethe
APA/APA/Stiftung Weimarer Klassik/A9999 Db Stiftung Weimarer Klassik
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das Goethe- und Schiller-Archiv hat bei einer Auktion unter anderem einen bisher unbekannten Brief und weitere Schriften aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe ersteigert. “Wir sind sehr glücklich, dass wir so hochkarätige Zeugnisse der Weimarer Klassik für die Öffentlichkeit und nachfolgende Generationen sichern konnten”, erklärte Archivdirektor Christian Hain in einer Mitteilung der Klassik Stiftung Weimar.

Bei der Auktion am 24. November in Hamburg sei eine Privatsammlung unter den Hammer gekommen. Zu dieser gehörten demnach mehr 50 Goethe-Autografen sowie weitere Schriftstücke aus dem engsten Umfeld des Staatsmanns und “Faust”-Autors. Darunter befindet sich auch ein Brief über Weihnachtsgeschenke von Goethes Freundin Charlotte von Stein (1742-1827) an ihren Enkel. 22 Handschriften habe das Archiv erworben, davon sieben von Goethe (1749-1832) selbst.

Von Hopfenhändler gesammelt

Die Sammlung stammt vom fränkischen Hopfenhändler, Kaufmann und Goethe-Verehrer Walter Barth (1878-1961). “Eine vergleichbar umfangreiche Sammlung von Goethe-Briefen ist seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr auf den Auktionsmarkt gelangt”, so die Stiftung. Zuerst sollen die ersteigerten Schriftstücke konservatorisch versorgt, später digital über Archivdatenbank abrufbar gemacht werden.

Der Inhalt der Briefe gebe teils private Einblicke in Goethes Korrespondenz, so Stiftung. Bisher “völlig unbekannt” gewesen sei ein vermutlich 1780 verfasste Brief an den Weimarer Verleger Friedrich Justin Bertuch (1747-1822).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
82
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
41
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
39
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
30
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 