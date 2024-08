Universitäres Wissen für alle

Studium Generale an der unibz

Bozen – Ab sofort ist die Anmeldung zum Studium Generale der Freien Universität Bozen möglich. Das aktuelle Kursprogramm 2024/25 bietet ein vielfältiges Angebot an Lehrveranstaltungen zu aktuellen Themen: von der Entwicklung antiker Städte zu modernen Smart Cities über die Bedeutung von Social Media und Big Data im Tourismus bis hin zum Genossenschaftswesen. Die Kurse werden in deutscher, italienischer oder englischer Sprache angeboten. Die Einschreibung ist vom 28. August bis 13. September möglich.

Das Studium Generale verknüpft verschiedene Wissensbereiche der fünf Fakultäten der unibz miteinander und bietet Lernangebote, die über die traditionelle akademische Lehre hinausgehen. Das Studienprogramm richtet sich an alle, die ihre Kompetenzen und Kenntnisse in unterschiedlichsten Themenbereichen erweitern möchten. Die Kurse sind in fünf Fokus-Bereiche, sogenannte „Streams“, unterteilt, aus denen die Studierenden die für sie interessanten und relevanten Kurse auswählen können: Technologie und Wirtschaft, Kreativität und Kultur, Sozialwissenschaften und Recht, Sprachen und Kommunikation sowie Nachhaltigkeit. Ab dem 2. Semester kommt mit City-Workshops und Projekte mit Studierenden noch ein sechstes Fokus-Thema hinzu.

Ab dem Studienjahr 2024/25 gibt es im Studium Generale eine weitere Neuerung: Um alle Studierenden mit ihren individuellen Fächerkombinationen miteinander zu vernetzen und zusammenzuführen, wird eine verpflichtende Lehrveranstaltung eingeführt. Im Wintersemester wird es dabei um die großen europäischen Herausforderungen gehen. Der Kurs vermittelt die Bedeutung der Europäischen Union im Alltag und konzentriert sich auf einige der wichtigsten Themen wie Abfallwirtschaft, Mehrsprachigkeit, Energieeffizienz in Gebäuden und Nachhaltigkeit. „Der Kurs bietet einen wichtigen ersten Schritt zum Erwerb von Wissen, das nicht in Zeitungen oder sozialen Netzwerken zu finden ist“, sagt die Leiterin des Studienprogramms, Prof.in Stefania Baroncelli. „Wir haben diesen multidisziplinären Kurs als Einstieg in das allgemeine Studium konzipiert, um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund im technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sprachlichen und sozialen Bereich anzusprechen und um europäische Bürgerinnen und Bürger zu auszubilden“.

Die Vorlesungsreihe am Campus Brixen, die von der Fakultät für Bildungswissenschaften und der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen angeboten wird, widmet sich im Wintersemester dem Themenschwerpunkt Architektur. Dabei geht es darum, die vielschichtigen geistigen und sozioökonomischen Aspekte der Architektur aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Besonderes Augenmerk gilt der symbolischen Bedeutung und dem Einfluss der Architektur auf Verhalten und Bildung. Die Veranstaltungsreihe findet zwischen 10. Oktober und 12. Dezember statt und steht allen Interessierten – auch ohne Einschreibung – offen.

Das Studium Generale ist für alle zugänglich. Der Erwerb von Kreditpunkten setzt jedoch einen Maturaabschluss voraus. Personen ohne Matura können dennoch an Kursen teilenehmen und Prüfungen belegen. Die Kurse werden überwiegend in Bozen und Brixen angeboten, einige Veranstaltungen finden auch in Meran und Bruneck statt.

Die Einschreibung zum Studium Generale ist von 28. August bis 13. September 2024 (innerhalb 12.00 Uhr) unter https://www.unibz.it/de/faculties/further-courses/studium-generale/ möglich. Weitere Informationen: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr unter 0471 012803 oder per E-Mail an studiumgenerale@unibz.it.