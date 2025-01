Unvergesslicher Jahreswechsel für Leni, Eva, Frida und Andreas

Von: luk

Rom/St. Lorenzen – Eine besondere Ehre für vier Kinder aus St. Lorenzen: Sie durften gemeinsam mit 20 weiteren Sternsinger und Sternsingerinnen aus Deutschland, Österreich, Rumänien, Italien, der Schweiz und der Slowakei den Jahreswechsel in Rom verbringen und den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus feiern.

Leni, Eva, Frida und Andreas – Sternsinger aus St. Lorenzen – erlebten einen unvergesslichen Jahreswechsel: Gemeinsam mit ihren Begleitpersonen reisten sie nach Rom, wo sie Papst Franziskus persönlich begegnen durften. Vor dem Jahreswechsel hatten die Sternsinger die Päpstliche Schweizergarde besucht, dort den Segen überbracht und eine Führung durch die Quartiere der Garde erlebt.

Ein weiteres eindrucksvolles Erlebnis war der Gang durch die „Heilige Pforte“, die an Weihnachten anlässlich des Beginns des Heiligen Jahres 2025 geöffnet wurde. Selbstverständlich durfte auch das Besichtigen der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Roms nicht fehlen. Den Höhepunkt der Reise bildete der feierliche Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom, bei dem die Sternsinger:innen in ihren königlichen Gewändern teilnahmen. „Die tolle Stimmung im Petersdom und die Reden von Papst Franziskus haben uns sehr beeindruckt. Wir hatten in Rom eine sehr schöne Zeit, an die wir uns gerne erinnern werden. Für dieses einzigartige Erlebnis sind wir sehr dankbar“, berichtet Angelika Kammerer, die in St. Lorenzen das Sternsingen organisiert und die Kinder zusammen mit Karolin Kammerer nach Rom begleitet hat. Die Reise hat die Gruppe bei einer Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols gewonnen.

Noch bis 6. Januar sind in Südtirol zahlreiche Kinder als die „Heiligen Drei Könige“ unterwegs, um den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mit den Spenden der Aktion Sternsingen werden über 100 Solidaritätsprojekte weltweit unterstützt und bieten Menschen in Not benötigte Unterstützung und Hoffnung. Wer den Sternsinger:innen nicht selbst begegnet, kann die Spende auch überweisen: https://www.jungschar.it/spenden/