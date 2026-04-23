US-Dirigent Michael Tilson Thomas gestorben

Von: apa

Der US-amerikanische Dirigent, Pianist und Komponist Michael Tilson Thomas ist am Mittwoch (22. April) im Alter von 81 Jahren gestorben. Das wurde auf seiner Homepage bekanntgegeben. “Im Jahr 2021 wurde bei Michael Glioblastoma Multiforme diagnostiziert, eine aggressive Form von Gehirntumor”, hieß es dort am Donnerstag. “Während seiner Krankheit machte er weiterhin Musik – ein Beweis für sein Vermächtnis als Künstler und Kommunikator.”

Er sei zu Hause in San Francisco verstorben, zitierten Medien seine Sprecherin. Erst im Februar war sein Ehemann Joshua Robison gestorben. Der zwölffache Grammy-Preisträger leitete etliche Orchester, darunter 1988 bis 1995 das London Symphony Orchestra. 1995 bis 2020 war er Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra.

(S E R V I C E – https://michaeltilsonthomas.com )