Vahrn feiert Herz Jesu

Vahrn – Erstmals hat heuer die Schützenkompanie Vahrn eine Herz-Jesu-Feier bei der Ruine Salern organisiert. Gelichzeitig feierte die Vahrner Schützen auch ihr 70. Wiedergründungsjubiläum. Hunderte Vahrnerinnen und Vahrner folgten der Einladung der Schützen. Erfreulicherweise waren darunter auch sehr viele Familien mit Kindern. Dadurch wird wertvolles Tiroler Brauchtum auch an die nächsten Generationen weitergegeben. In den Abendstunden war das Herz-Jesu-Feuer in Form eines großen Kreuzes im gesamten Brixner Talkessel sehr gut sichtbar.

Wie üblich begann der Herz-Jesu-Sonntag um 9.00 Uhr mit der Heiligen Messe in der Vahrner Pfarrkirche. Dabei wurde auch das Herz-Jesu-Gelöbnis erneuert. Um 15.00 Uhr begann dann die Festveranstaltung bei der Ruine Salern. Ab 16.00 Uhr sorgten die Vahrner Jungböhmische für gute Stimmung. Weiters wurde das Fest durch die Vahrner Schuachplattlergitschn, Goaßlschnöller und Ziehorgelspieler bereichert. Für das leibliche Wohl wurde von den Vahrner Schützen bestens gesorgt. Für die Kinder gab es zudem Stockbrot am offenen Feuer. Die malerische Kulisse der Ruine Salern – dem Wahrzeichen von Vahrn – gab der Veranstaltung eine besondere Note.

Für die Familien mit Kindern wurde am frühen Abend ein eigenes Herz-Jesu-Feuer entzündet, welches von den Vahrner Familien durch die starke Teilnahme sehr gut angenommen wurde und dadurch auch im nächsten Jahr mit Sicherheit wiederholt wird. Später, als es Nacht wurde, entzündeten die Vahrner Schützen das große Feuer in Form eines Kreuzes. Alsdann von den hunderten Anwesenden gemeinsam das Lied „Auf zum Schwur Tiroler Land…“ angestimmt wurde, herrschte auf dem gesamten Ruinenhügel eine beeindruckende Stimmung.

70 Jahre Schützenkompanie Vahrn

Das diesjährige Herz-Jesu-Fest bot den idealen Rahmen, um gleichzeitig auch den 70. Geburtstag der Vahrner Kompanie zu feiern. Die Schützenkompanie Vahrn wurde nämlich am Ostermontag des Jahres 1953, im Beisein des damaligen Waltener Schützenhauptmanns Georg Klotz, im Gasthof „Goldener Adler“ wiedergegründet.

In den vergangen 70 Jahren hat sich bei den Vahrner Schützen sehr viel getan. Im kulturellen, im kirchlichen sowie auch im volkstumspolitischen Bereich wurden in unzähligen – stets ehrenamtlichen Stunden – für das Heimatdorf Vahrn und für das Land Tirol sehr viel geleistet. Das Ziel der Vahrner Schützen ist auch heute immer noch dasselbe wie das der Gründerväter. Die Schützenkompanie Vahrn steht nach wie vor für den Schutz der Heimat, den Schutz des Glaubens und den Schutz der Traditionen in besonderer Weise ein.

Ehrenamt in Not

Mitgetragen wurde von den Vahrner Schützen auch die landesweite Aktion des Südtiroler Schützenbundes bzgl. „Ehrenamt in Not“. Demnach sind die Herz-Jesu-Feiern nicht nur ein brennendes Symbol für unsere Tiroler Tradition, sondern vor allem auch ein Symbol für das Tiroler Ehrenamt, das heute im südlichen Tirol zahlreichen Angriffen ausgesetzt ist und unseren gemeinsamen entschlossenen Einsatz verlangt. Mit der diesjährigen Herz-Jesu-Feier setzen alle Anwesenden ein Zeichen für unser Ehrenamt, das den Reichtum unseres Landes ausmacht und nicht allein gelassen werden darf.

Die Schützenkompanie Vahrn bedankt sich bei allen, die zum guten Gelingen dieses hohen Tiroler Feiertages beigetragen haben und freut sich, dieses Herz-Jesu-Fest bei der Ruine Salern nun als fixen Termin in das Jahresprogramm aufzunehmen.