Verein La Strada Der Weg feiert 45. Geburtstag

Die Geburtstagsfeier des Vereins “La Strada – Der Weg” war ein großer Erfolg: Mehr als 500 Personen genossen am Samstag 17. Juni die ausgezeichnete „Pastasciutta“, zubereitet von einem außergewöhnlichen Koch, dem Generaldirektor des Vereins Paolo Marcato, der für einen Abend die Kleider des Managers ablegen und die des Kochs anziehen konnte, im Dienste der zahlreichen Bürger, die diesen wichtigen Meilenstein zusammen mit den vielen anwesenden Vereinsmitarbeitern feiern wollten.

Überraschenderweise schaute auch Präsident Kompatscher zur Begrüßung vorbei und verweilte lange, um mit dem Publikum zu plaudern und die hervorragende Live-Musik der Gruppe RMH – TIPOTRIO aus Meran zu genießen. Wir sind zufrieden”, sagt Dario Volani, Leiter des Studienzentrums und Organisator des Festes- “denn schon am Nachmittag kamen viele Familien mit ihren Kindern, um die Spiele und die Unterhaltung zu genießen, gefolgt von einem echten Gemeinschaftsessen. Dafür”, so Volani abschließend, “können wir uns nur bei allen bedanken, die mitgemacht haben.

Auf dem Festgelände befand sich auch ein Wohltätigkeitsstand, an dem einige weibliche Gäste des Projekts „Alba“, das sich gegen sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel einsetzt, hochwertige Handarbeiten ausstellten, die sie in den letzten Monaten in einer Schneiderwerkstatt angefertigt hatten. Das sehr edle Ziel war es, Geld für eine junge Frau zu sammeln, die sich aufgrund einer schweren Krankheit leider im Endstadium befindet: Ihre Freundinnen versuchen, ihr zu helfen, in ihr Heimatland zurückzukehren, um dort die letzten Tage ihres Lebens zu verbringen. Es ist eine traurige Geschichte, die aber angesichts der großen Solidarität, die so viele Menschen gezeigt haben, Anlass zur Hoffnung gibt. Wer einen Beitrag leisten möchte, kann sich an den Verein “La Strada – Der Weg” wenden ( info@lastrada-derweg.org; 0471 203111).