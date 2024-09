“Vermiglio” in der Liste von Italiens Oscar-Kandidaten: LH Kompatscher entzückt

Von: luk

Bozen – Nach der Auszeichnung mit dem Silbernen Löwen bei den 81. Filmfestspielen in Venedig Anfang September, erfährt die Bozner Regisseurin Maura Delpero und ihr Film “Vermiglio” eine weitere große Anerkennung: Delperos Film wurde für Italien als bester internationaler Film für die Oscar-Auswahl nominiert.

Der Film reiht sich in die Liste der 15 besten internationalen Filme ein, von der die Academy auswählt. Die Liste wird am 17. Dezember 2024 bekannt gegeben. Die endgültigen Nominierungen werden am 17. Januar 2025 verkündet. Die Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 statt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Landesrat für italienische Kultur, Marco Galateo, gratulierten der Bozner Regisseurin herzlich zu dieser weiteren bedeutenden Anerkennung. „Das ist eine großartige Nachricht für Südtirol. Der Erfolg dieses Meisterwerks, das teilweise in Südtirol gedreht wurde, trägt dazu bei, die Südtiroler Filmkunst auf der internationalen Bühne weiter zu fördern“, betonte Kompatscher.

Galateo unterstrich: „Ich bin stolz und glücklich über die außergewöhnliche Anerkennung, die der Film Vermiglio von Regisseurin Maura Delpero erhalten hat. Die Nominierung des Films unterstreicht erneut die Bedeutung der Südtiroler Künstler und die Wichtigkeit öffentlicher Unterstützung. Ich wünsche Maura Delpero viel Erfolg bei diesem nächsten internationalen Meilenstein.“