“Vermiglio” triumphiert bei Verleihung der italienischen Filmpreise

Von: Ivd

Rom – Die Verleihungsfeier des “David di Donatello”-Preises ist für “Vermiglio” und dessen Bozner Regisseurin Maura Delpero zu einem weiteren großen Erfolg geworden. Nach dem Gewinn des Silbernen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig sowie mehreren Nominierungsrunden für die Golden Globes und die Oscars wurde der Film nun auch von der italienischen Filmakademie in Cinecittà bei Rom mehrfach ausgezeichnet. Gleich sieben Davids gingen an den Film für die beste Regie, die beste Kamera, den besten Ton, die beste Besetzung, die beste Produktion, das beste Originaldrehbuch sowie für den besten Film.

“Maura Delpero und dem gesamten Team von Vermiglio zu gratulieren, ist immer eine Freude, denn es erinnert uns daran, dass auch das Land Südtirol der Südtiroler Regisseurin bei der Umsetzung ihres Projektes unterstützt hat”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Dies sei eine weitere Bestätigung für die hervorragenden Leistungen der Südtiroler Regisseurin und all jener, die mit ihr zusammengearbeitet haben, freut sich auch der Landesrat für italienische Kultur und Wirtschaftsförderung, Marco Galateo: “Erfolge wie diese bewirken, dass die Anreize für Südtiroler Filmproduktionen und solche, die in Südtirol produziert werden, erhöht werden.” Er sei stolz, dass das Land Südtirol bereits von Anfang an das Können der Regisseurin Delpero unterstützt habe.

Maura Delpero ist die erste Frau, die den David di Donatello für Regie erhalten hat. Die zahlreichen Auszeichnungen, die der Film Vermiglio erhalten habe, seien eine Anerkennung für das Talent der beteiligten Künstler, ebenso wie für die Exzellenz lokaler Filmproduktionen, ist Galateo überzeugt.