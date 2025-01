Volksmusikforscher Walter Deutsch 101-jährig gestorben

Von: apa

Walter Deutsch, Doyen der österreichischen Volksmusikforschung, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 101 Jahren in Wien, teilte der ORF Niederösterreich in einer Aussendung mit. Mit dem Landesstudio war Deutsch über viele Jahre seines Berufslebens eng verbunden. Der am 29. April 1923 in Bozen in Südtirol geborene Wissenschafter war Gründer des Instituts für Volksmusikforschung und Autor mehrerer Fachbücher.

Das Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie an der Universität für Musik und darstellende Kunst (vormals Hochschule für Musik und darstellende Kunst) in Wien hatte Deutsch von 1965 bis 1993 auch geleitet. Von 1992 bis 1999 war er zudem Präsident des Österreichischen Volksliedwerkes.

Deutsch zu Ehren wurde 1994 vom Bildungsministerium der “Walter Deutsch-Preis” geschaffen. Dieser wurde bis 2013 in Anerkennung besonderer Leistungen auf dem Gebiet der Volksmusikforschung verliehen.