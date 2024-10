Vollversammlung der SH-Innsbruck

Von: mk

Innsbruck – Die Innsbrucker Außenstelle der Südtiroler Hochschülerschaft hat am Dienstag, den 8. Oktober ihre alljährliche Vollversammlung abgehalten. Neben dem Bericht über das vergangene Vereinsjahr wurden für das Vereinsjahr 2024/25 die Wahlen für den neuen Vorstand und Ausschuss abgehalten.

Im Rahmen der Vollversammlung wurden Alexandra Dusini zur Vorsitzenden, Julia Bozzetta zur Vizevorsitzenden, Gianluca Purzer zum Finanzreferenten und Eva Maria Köllemann zur Schriftführerin gewählt.

„Wir bedanken uns herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf ein ereignisreiches und hoffentlich erfolgreiches neues Vereinsjahr. Hier am Studienstandort Innsbruck ist es uns ein großes Anliegen, den Südtiroler Studierenden eine gute Vertretung in ihren studentischen, kulturellen und politischen Interessen zu bieten. Neben der Studierendenberatung wollen wir den Studierenden durch soziale Aktivitäten, u.a. am Vereinssitz, eine aktive Teilhabe am Vereinsgeschehen ermöglichen. Des Weiteren ist es uns wichtig, den bereits bestehenden Austausch mit der Universität, deren Vertretern und den anderen studentischen Organisationen fortzuführen und zu stärken“, so die Vorsitzende, Alexandra Dusini, im Namen des Vorstands.

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft

Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) ist die demokratische Vertretungsorganisation aller Studierenden aus und in Südtirol. Ihre Hauptaufgabe ist es, die studentischen, sozialen und gesellschaftlichen Interessen der akademischen Jugend zu vertreten. Sie bezieht zu rein studentischen und bildungspolitischen Themen ebenso Stellung wie zu kulturellen, sozialen und gesellschaftspolitischen Fragen. Die sh.asus verfügt über eine Geschäftsstelle in Bozen (Kapuzinergasse 2A) und vier Außenstellen bzw. Sektionen in Österreich (Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck) und zwei in Italien (Bozen-Brixen-Bruneck und Bologna).