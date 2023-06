Von allem nur das Beste

Dorf Tirol – Mit Tango Nuevo, Balkan-Swing und „neuer“ Volksmusik aus den Alpen eröffnet das österreichische Ensemble Folksmilch die 33. Ausgabe der Soireen auf Schloss Tirol.

Schloss Tirol wird auch in diesem Sommer zur Bühne für die Musik der Welt: Am 22. Juni um 21.00 Uhr eröffnet das österreichische Ensemble Folksmilch mit einem „Best of“-Programm, das vom argentinischen Tango, über die World Music, den Gegenwartsjazz und den Schlager bis zu musikkabarettistischen Coverversionen aus Klassik und Austropop reicht, die 33. Ausgabe der Soireen auf Schloss Tirol. Das vor über 20 Jahren gegründete Ensemble (Christian Bakanic: Akkordeon, Perkussion; Klemens Bittmann: Violine, Mandola; Eddie Luis: Kontrabass, Gesang) wird bei diesem Programm vom Ausnahme-Klarinettisten Milos Milojevic unterstützt. Für gute Unterhaltung ist auf Schloss Tirol auf jeden Fall gesorgt: Auf der Bühne verbindet die Band musikalisches Entertainment mit einem hohen künstlerischen Anspruch.

Am 29. Juni präsentiert das mit dem herausragenden irischen Akkordeonisten Derk Hickey verstärkte italienische Quintett Birkin Tree auf Schloss Tirol Weltmusik Balladen und Folk von der „grünen Insel“, am 6. Juli öffnet das junge ladinische Ensemble Cordes y Butons mit alpenländischen Instrumenten und großer Spielfreude einen farbenreichen experimentellen Klangraum, der von Südtirol bis nach Irland, Russland, Polen oder Nordeuropa reicht und am 13. Juli verarbeitet das deutsche Gitarrenduo Café del Mundo Spieltechniken und musikalische Einflüsse aus Klassik, Flamenco, Jazz und World Music. Am 20. Juli schließt das mit Violine, Violoncello, Bandoneon und Klavier besetzte Cuarteto Sol Tango das diesjährige Soireen-Programm ab – und verbindet dabei die Tangos und Milongas aus der argentinischen „goldenen Ära“ in den 1940er Jahren mit der europäischen Konzerttradition.

Ein besonderer Ort: Der Rittersaal ist nicht nur der größte Saal in einer Südtiroler Schlossanlage – dieser Raum verfügt zudem über eine ausgezeichnete Akustik. Auch die Kulisse ist einzigartig: Schließlich hat Schloss Tirol nicht „nur“ großartige Musik zu bieten. Zum unverwechselbaren Konzerterlebnis gehören hier auch der stimmungsvolle Spaziergang zum Schloss, der Panoramablick über den Meraner Talkessel, das Willkommensgetränk und das Buffet in der Pause sowie die Fackeln, mit denen der Rückweg nach Dorf Tirol beleuchtet wird.

Die fünf Soireen finden im Wochenrhythmus jeweils an einem Donnerstag statt und beginnen um 21.00 Uhr. Der Kartenverkauf erfolgt im Tourismusverein Dorf Tirol oder online unter https://ticket.dorf-tirol.it/de/.

Organisation, Auskünfte und Kartenverkauf:

Tourismusverein Dorf Tirol, Hauptstraße 31, 39019 Dorf Tirol, Telefon 0473 923314

Veranstalter: Tourismusverein Dorf Tirol – Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol