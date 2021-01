Von Psychologie bis Business-Knowhow

Bozen – Für Bildung und Weiterbildung gibt es in Zeiten der Pandemie große Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten. Ein Beispiel dafür? Das Studium Generale der unibz, das in diesem Studienjahr erstmals online angeboten wurde. Wie die Erfahrungen des Wintersemesters zeigen, können somit mehr Menschen unabhängig von ihrem Wohnort die vielfältigen Angebote für lebenslanges Lernen in Anspruch nehmen. Alle Interessierten haben nun von 4. bis 15. Februar eine weitere Möglichkeit, sich in das reguläre Programm einzuschreiben. Wem dies zu umfangreich ist, findet darüber hinaus öffentlich zugängliche Wissensimpulse von Lehrenden der Freien Universität Bozen.

Wissen hat in Zeiten der Unsicherheit mehr Wert erhalten als je zuvor. An der Freien Universität Bozen wird dieses kostbare Gut bekanntlich nicht nur an junge Studierende weitergegeben. Mit dem Studium Generale gibt es seit nunmehr zehn Jahren auch für die breite Bevölkerung eine Möglichkeit, über lebenslanges Lernen am Puls von aktuellen Entwicklungen zu bleiben – aktuell mit Vorlesungsblocks in den Bereichen „Technologie und Business“, „Elternschaft, Eltern und Familie”, „Kreativität und Kultur“, „Sozialwissenschaften und Recht“, „Sprachen und Kommunikation“ sowie „Nachhaltigkeit“. Wie das aktuelle Vorlesungsprogramm zeigt, ist das Angebot im Sommersemester 2021 bunt wie immer: Von Big Data und Social Media im Tourismussektor oder einem Kurs für Unternehmensgründer bis zu Impulsen für Eltern zur Stärkung ihrer Kinder in Zeiten der Unsicherheit; von Sozialwissenschaftlichen Theorien der Geschlechterverhältnisse bis zur Betrachtung von Nahrungsversorgungssystemen heute und morgen. Weiterhin inkludiert bleibt auch das Anrecht, im Rahmen eines Studium Generale kostenlos zwei Sprachkurse des Sprachenzentrums der Universität zu besuchen (ausgenommen sind Sprachkurse in Englisch, Deutsch und Italienisch).

Die Fakultät für Bildungswissenschaften, die im Rahmen des Studium Generale ein gemeinsames Programm mit der Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen anbietet, widmet sich im Sommersemester dem Schwerpunkt Psychologie. In insgesamt neun je zweistündigen Vorlesungen werden aktuelle Herausforderungen wie die „Soziale Distanz und die Suche nach Nähe“ genauso beleuchtet wie „Erziehungszugänge für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes“ oder „Psalmen als Hilfe in der Lebensbewältigung“. Dieser Teil des Studium Generale steht allen Interessierten auch ohne Einschreibung offen. Noch unkomplizierter ist ein weiteres Format, das infolge der Pandemie entwickelt wurde: die sogenannten OPEN LECTURES, kurze Videos von maximal einer halben Stunden, in denen Dozenten der unibz einfach verständliche Einblicke in wissenschaftliche Fragestellungen und Themenbereiche geben. Diese kleinen „Wissenspillen“ können auf You Tube abgerufen werden.

„Seit der Lancierung des Studium Generale im Jahr 2011 ist dieser Wissenstransfer zwischen Universität und Bevölkerung immer breiter und vielfältiger geworden“, freut sich die Verantwortliche des Studienangebots, Prof. Stefania Baroncelli. Die Pandemie und die in Folge notwendige Umwandlung der Formate in Online-Lektionen hat dazu nun ebenfalls dazu beigetragen. „Natürlich ist das Präsenz-Studium auch beim Studium Generale unsere oberste Priorität“, so Baroncelli. „Dennoch sind im letzten halben Jahr neue Formate entstanden und der Radius, aus dem unserer Studierenden kommen, hat sich dank des Online-Angebots noch stärker über Südtirol hinaus ausgeweitet.“ Vorerst wird das Sommersemester im März online weitergehen; ob und wann auch wieder Präsenzvorlesungen angeboten werden, wird sich auf Basis des weiteren Verlaufs der Pandemie entscheiden.

Wer die aktuelle Situation nutzen möchte, ein reguläres Studium Generale zu beginnen, hat von 4. bis 15. Februar 2021 die Möglichkeit, sich einzuschreiben. Das Studium Generale sieht den Erwerb von 30 Kreditpunkten innerhalb von maximal drei Jahren vor, wobei pro Lehrveranstaltung drei bis sechs Kreditpunkte vergeben werden. Alle Informationen zu Reglement, Voraussetzungen und Einschreibungsmodalitäten finden sich im Web. Persönliche Auskünfte erteilt Sara Pozzi von der Servicestelle Studium und Lehre: telefonisch Montag und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Mittwoch bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr unter +39 0471 012803 oder per E-Mail studiumgenerale@unibz.it.