Vor einer Jury Rede und Antwort stehen

Bozen – Am 9. April und 10. April haben Jugendliche beim Jugendredewettbewerb ihr Redetalent und ihre schauspielerischen Fähigkeiten bewiesen. Im Hauptsitz der Volksbank in Bozen traten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, Berufsschule und Oberschule auf die Bühne und stellten in den Kategorien Klassische Rede, Spontanrede und Sprache kreativ ihre Gedanken in den Mittelpunkt. Dabei gingen Anna Antonia Zöggeler, Nadia Oberprantacher, Elena Plank, Olivia Kaufmann und Helena Wierer als Siegerinnen hervor. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ernteten für ihre Reden einen gebührenden Applaus. Sie schätzten die Gelegenheit ihre Gedanken und Gefühle vor Publikum auszudrücken und fanden den Austausch mit Gleichgesinnten bereichernd.

“Sehr viele haben sich mit Politik und Demokratie auseinandergesetzt, das ist in Zeiten wie heute besonders wichtig und macht unserer Generation Mut”, wandte sich Landesrat Philipp Achammer anlässlich der Preisverleihung an das jugendliche Publikum. “Macht weiter so”, war sein Appell an die Jugendlichen.

Der Redewettbewerb wird in Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bildungsdirektion, dem Landesamt für Jugendarbeit und dem Südtiroler Jugendring ausgetragen. Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse Mittelschule sowie der Oberschulen und Berufsschulen aus ganz Südtirol treten vor eine fachkundige Jury und zeigen dabei ihr großes Talent, ihren Mut und ihr Engagement. Sie animieren die Zuhörerinnen und Zuhörer zur aktiven Auseinandersetzung mit Themen aus ihrem persönlichen Lebensbereich. Heuer haben sich besonders viele Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Realgymnasium und technologische Fachoberschule in Meran angemeldet. Es waren aber auch Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation in Brixen und des Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums in Meran vertreten.

In der Kategorie Klassische Rede geht es darum, ein Thema selbst zu wählen und die Inhalte zu Hause vorzubereiten. Aus den Reihen der Mittelschule ist dies Anna Antonia Zöggeler, Jenny Obkircher und Alaa Jamal besonders gut gelungen, wobei Themen wie “Wer bin ich eigentlich?”, “Träume verwirklichen – Niemals aufgeben” und das Thema “Recycling: wie wir unsere Welt verbessern können” angesprochen wurden. In der Wertungsklasse der Oberschule gingen zwei Siegerinnen mit gleichem Punktestand als beste Rednerinnen hervor, und zwar Olivia Kaufmann und Elena Plank, gefolgt von Marlene Bormuth. Ihre Reden berührten Themenbereiche wie “Im Namen der Wahrheit”, “Ich wünsche ich hätte dich nie gekannt” und “Wer wird zuerst gerettet?”. Aus den Berufsschulen erreichten Nadia Oberprantacher, Matthias Sparer und Sara Unterkircher mit ihren Themen Kulinarik und Brauchtum Südtirols, Umwelt und Mitmenschen sowie Lebensmittelverschwendung die ersten Platzierungen.

Spannend ist die Spontanrede, bei der die spezifische Fragestellung erst vor Ort ausgelost wird. Innerhalb von fünf Minuten Vorbereitungszeit muss eine Rede entstehen, die beinahe aus dem Stegreif in maximal vier Minuten präsentiert wird. Die Teilnehmenden sprachen zum Großteil über Politik und Demokratie, sowie Freizeit und Sport, Jugend und Familie und Religion und Weltanschauung. Olivia Kaufmann, Manuel Rinina und Florian Gutmann überzeugten mit ihren Darbietungen und fesselten die Jury.

In der Kategorie Sprache kreativ ist der kreative Einsatz von Sprache gefragt, er kann mit Schauspiel oder musikalischen Darbietungen kombiniert werden und es können gleichzeitig mehrere Kandidatinnen und Kandidaten auftreten. Die Jury entschied sich für Helena Wierer, den zweiten Platz belegte Olivia Kaufmann gefolgt von Jeremiah Kofler und Elia Weithaler.

Die Erstplatzierten der Kategorien vertreten Südtirol beim Finale des Österreichischen Bundes-Jugendredewettbewerbs in Eisenstadt, der Ende Mai ausgetragen wird.

Der Südtiroler Jugendredewettbewerb wird durch die Teilnahme von Schulklassen und Lehrpersonen wie auch Eltern, Verwandten und Freunden zum öffentlichen Event.

Jugendredewettbewerb 2025: Die Ergebnisse

Klassische Rede Mittelschule

1. Anna Antonia Zöggeler, Mittelschule Terlan, Thema: Wer bin ich eigentlich?

2. Jenny Obkircher, Mittelschule Deutschnofen, Thema: Träume verwirklichen – Niemals aufgeben

3. Alaa Jamal, Mittelschule Peter Rosegger Meran, Thema: Recycling: wie wir unsere Welt verbessern können

Klassische Rede Berufsschule

1. Nadia Oberprantacher, Berufsbildungszentrum Emma Hellenstainer Gastronomie und Kulinarik Brixen, Thema: Kulinarik und Brauchtum Südtirols

2. Matthias Sparer, Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen, Thema: Umwelt und Mitmenschen

3. Sara Unterkircher, Fachschule für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung Dietenheim, Thema: Lebensmittelverschwendung

Klassische Rede Oberschule

1. Olivia Kaufmann, Realgymnasium Bozen, Thema: Im Namen der Wahrheit, und der Logik und dem Geist der heiligen Norm

1. Elena Plank, Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran, Thema: Ich wünsche ich hätte dich nie gekannt

3. Marlene Bormuth, Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran, Thema: Wer wird zuerst gerettet?

Spontanrede Oberschule

1. Olivia Kaufmann, Realgymnasium Bozen, Thema: Elternwerden mit 50+. Was denkst du darüber?

2. Manuel Rinina, Oberschulzentrum Sterzing, Thema: Neutrale Staaten wie Österreich und Schweiz: Ein Modell für den Weltfrieden?

3. Florian Gutmann, Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran, Thema: Wenn Jesus von Nazareth auf Social Media aktiv wäre, was wären die Botschaften Jesu an unsere heutige Gesellschaft?

Sprache kreativ

1. Helena Wierer, Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen, Thema: Und die Demokratie…sie schnarcht.

2. Olivia Kaufmann, Realgymnasium Bozen, Thema: Das zweite Mal.

3. Jeremiah Kofler und Elia Weithaler, Realgymnasium und technologische Fachoberschule Meran, Thema: Textanalyse.