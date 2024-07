Vorsitzende der Jungschar besichtigen Sternsingen-Projekt in Indonesien

Von: mk

Lewoleba – In den vergangenen Wochen reisten die Vorsitzenden der Katholischen Jungschar Südtirols gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Missionsamtes der Diözese Bozen-Brixen und einem Filmteam nach Indonesien. Vor Ort besichtigten sie ein Heim für Waisenkinder, welches mit Spenden der Aktion Sternsingen unterstützt wird.

Mit den Spenden der Aktion Sternsingen werden weltweit über 100 Projekte unterstützt. Jedes Jahr besuchen Vertreterinnen und Vertreter der Jungschar und des Missionsamtes ein Projekt, welches als Vorstellprojekt für die kommende Aktion dient. Die Reise zeigt auf, wie die Spenden konkret genutzt werden und wie sie das Leben der Menschen vor Ort verbessern. In diesem Jahr führte die Reise nach Indonesien. Die Vorsitzenden der Jungschar, Alexandra Felderer und Lena Wenger, wurden bei der Reise von Vertretern des Missionsamtes und dem Steyler Missionar Petrus Dori begleitet.

Petrus Dori war lange Zeit in Haslach als Pfarrer tätig und stammt von der indonesischen Insel Lembata, wo sich das Sternsingen-Projekt befindet. Vor kurzem kehrte die Reisegruppe mit vielen bleibenden Erinnerungen zurück. Die Jungschar-Vorsitzende Alexandra Felderer erzählt: „Während der Reise konnten wir Land und Leute kennenlernen, in die indonesische Kultur eintauchen und das Waisenhaus besichtigen. Diese Zeit auf der Insel zeigte mir einmal mehr, wie bedeutend die Unterstützung durch die Aktion Sternsingen für die benachteiligten Menschen weltweit ist und wie viel Gutes dadurch bewirkt werden kann.“ Die Besichtigung der Projekte wurde auch von einem Filmteam begleitet. Die Aufnahmen sind im Sternsingen-Film für die Aktion 2025 zu sehen, der im Dezember veröffentlicht wird.

Unterstützung eines Waisenheimes

Auf der Insel Lembata, in der Stadt Lewoleba, wird mit einem Teil der Spenden der Aktion Sternsingen ein Waisenheim unterstützt. „Auf der Insel gibt es viele Waisenkinder und Kinder, die von ihren Eltern misshandelt wurden. Manche Eltern haben nicht genügend Geld, um die Kinder zu ernähren oder müssen aufgrund einer Arbeit im Ausland die Kinder zurücklassen. Das Heim bietet diesen Kindern einen sicheren Ort und die notwendige Unterstützung“, berichtet Lena Wenger, dritte Vorsitzende der Jungschar. Das derzeitige Heim ist in keinem guten Zustand und nicht wasserdicht, deshalb wird mit den Spenden aus Südtirol ein neues Heim gebaut. Das neue Heim soll auch größer sein, damit mehr Kinder aufgenommen werden können.

So hilft die Aktion Sternsingen

Die Katholische Jungschar Südtirols organisiert zusammen mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen jedes Jahr die Aktion Sternsingen. Die gesammelten Spendengelder ermöglichen es, weltweit Menschen in Not zu helfen. Gemeinsam mit dem Missionsamt wählen die Vorsitzenden der Jungschar die zu unterstützenden Projekte aus. Weltweit werden insgesamt über 100 verschiedene Projekte unterstützt. Bei der Aktion 2024 konnten insgesamt über 1,6 Millionen Euro gesammelt und an 133 Projekte verteilt werden. „Wir hoffen, dass auch bei der Aktion Sternsingen 2025 die Spendenbereitschaft der Südtiroler Bevölkerung groß ist, damit vielen Menschen geholfen werden kann“, so Felderer.