Vorweihnachtliche Auszeit finden: In Bozen ist das möglich

Von: luk

Bozen – Im Advent eine kurze Pause im Alltag einlegen und sich von Orgelmusik und inspirierenden Impulsen begleiten lassen: Die neue Aktion „Orgel(mittags)pause“ lädt dazu ein, an vier Donnerstagen um 12.05 Uhr im Bozner Dom zur Ruhe zu kommen.

Mitten im geschäftigen Treiben des Christkindlmarkts bietet der Dom in Bozen einen Ort der Besinnung und Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Das Seelsorgeamt der Diözese, der Verband der Kirchenmusik, die Dompfarre und die Dommusik Bozen haben die Initiative „Orgel(mittags)pause“ ins Leben gerufen, um Menschen in der oft hektischen Adventszeit eine Möglichkeit zum Innehalten zu geben. Orgelklänge und kurze Impulse laden dazu ein, sich auf die wesentlichen Werte des Advents zu besinnen.

An vier Donnerstagen – am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember 2024 – sind alle Interessierten eingeladen, im Bozner Dom ab 12.05 Uhr für etwa 20 Minuten den Alltag zu unterbrechen und sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Termine und Mitwirkende:

28.11.2024: Impuls – Tobias Simonini, Orgel – Tobias Chizzali

05.12.2024: Impuls – Stefan Huber, Orgel – Tobias Chizzali

12.12.2024: Impuls – Reinhard Demetz, Orgel – Dominik Bernhard

19.12.2024: Impuls – Kathrin Walder, Orgel – Dominik Bernhard