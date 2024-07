Wandern entlang der Spuren des 1. Weltkriegs in Sextner Alpen

Von: Ivd

Bozen – Welche Spuren und Erinnerungen hat der Erste Weltkrieg in den Sextener Dolomiten und im Ort Sexten hinterlassen? Das war Thema eines im Rahmen von „Research Südtirol/Alto Adige 2019“ finanzierten interdisziplinären Forschungsprojekts der Plattform “Kulturerbe und Kulturproduktion“, aus dem eine Ausstellung mit dem Titel „In die Landschaft eingeschrieben“ hervorging. Zum Abschluss des Projekts werden am kommenden Mittwoch, 10. Juli 2024 zwei weitere Produkte des Forschungsprojekts vorgestellt: eine Website, in der die Spuren der beiden Gebirgsfronten rund um die Sextener Dolomiten für alle Interessierten mit Texten, Bildern und umfangreichen Quellen aufbereitet wurden, sowie eine Wander-App. Diese führt mit entsprechenden Erklärungen entlang von drei Wanderrouten am Dreizinnenplateau und einer in den Orten Sexten und Moos.

Die Medien sind herzlich zur Vorstellung dieser beiden Vermittlungsformate des Forschungsprojektes mit der Direktorin der Plattform „Kulturerbe und Kulturproduktion“ Waltraud Kofler Engl und ihrem Team eingeladen. Die Vorstellung findet am 10. Juli ab 10.30 Uhr im Raum F6 am Campus Bozen statt.