Weiterbildung bei Jugendlichen hoch im Kurs

Bozen – Im Frühjahr standen verschiedene Weiterbildungen und Kurse auf dem Programm von Südtirols Katholischer Jugend. Vom Kochkurs, Tanzkurs, Rhetorikkurs oder Dombesichtigung und Abenteuer im Naturkundemuseum – alle Angebote kamen bei den Jugendlichen gut an und wurden begeistert angenommen.

Einen spannenden Nachmittag erlebten Jugendliche aus dem ganzen Land Ende Januar in Bozen. Gemeinsam wurde der Turm des Bozner Doms erklommen. „Die riesigen Glocken im Domturm waren sehr beeindruckend”, meint Mia, 13 Jahre und Florian, 26 Jahre alt, ergänzt: „Es war spannend, über die enge Leiter in den Turm hinauf zu steigen. Zum Glück war die Öffnung so eng, dass man gar nicht zurückfallen hätte können”. Anschließend ging es für die Teilnehmenden zum Escape Game ins Naturmuseum. Dort wurde das Rätsel rund um die Sammlung von Georg Gasser gelöst. Emely, 16 Jahre alt, fasst den Nachmittag zusammen: „Mir hat gefallen, dass wir Spaß hatten, alle zusammengearbeitet haben und gemeinsam ans Ziel gekommen sind”.

Einen Tag voller praktischer Übungen für ein sicheres Auftreten, einen bewussten Stimmeinsatz und ein überzeugendes Sprechen erlebten die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer im Februar beim Rhetorikkurs mit Alfred E. Mair. „Der Referent machte mit uns viele praktische Übungen und gab uns individuelle Tipps und Rückmeldungen, was wir schon gut machen und was wir noch verbessern könnten. Das fand ich richtig super“, erzählt die Teilnehmerin Sara Burger.

Auch der vegane Kochworkshop im L’insalatina in Meran kam gut an. Es wurde geschnippelt, gemixt und natürlich gegessen. Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, sich Tipps zu den veganen Lebensmitteln zu holen und probierten das ein oder andere Nahrungsmittel das erste Mal.

Den Abschluss der Kursangebote bildete ein Tanzkurs. Anfang März wurde im Jugendzentrum “Josef Mayr-Nusser” Fox getanzt. 18 Jugendliche nutzten die Chance und lernten gemeinsam die ersten Schritte, um bei der nächsten Gelegenheit richtig zu tanzen.

„Für Südtirols Katholische Jugend ist es wichtig, Möglichkeiten für Jugendliche zu schaffen, um sich weiterzubilden, sich auszuprobieren und Neues kennenzulernen. Die begeisterten Rückmeldungen sprechen für sich und es freut uns sehr, dass unsere Angebote bei den jungen Menschen so gut angenommen werden“, freut sich Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.