Weltjugendtag 2023 in Lissabon: “Wir sind dabei”

Bozen – Tausende junge Christen und Christinnen aus der ganzen Welt machen sich im August auf den Weg nach Lissabon in Portugal. Sie feiern ihren Glauben, stellen Christus in die Mitte, erleben Kultur und Weltkirche und lernen dabei ganz viele neue Menschen kennen. Der Weltjugendtag ist ein Pilgerweg für junge Erwachsene und ein Fest der Begegnung, Freude und Solidarität.

Papst Johannes Paul II. hat im Jahr 1984 das erste Mal zum „Internationalen Jubiläum der Jugend“ nach Rom eingeladen. Seiner Einladung folgten damals 300.000 Menschen aus aller Welt. Gemeinsam wurde auf dem Petersplatz in Rom gefeiert. 1986 wurde dann der erste offizielle Weltjugendtag in Rom organisiert. Seitdem finden alle zwei bis drei Jahre internationale Weltjugendtage an verschiedenen Orten der Welt statt. In diesem Jahr geht es nach Lissabon. Die portugiesische Hauptstadt bietet die perfekte Verbindung aus aufstrebender Metropole und traditioneller Gemütlichkeit.

Was erwartet die Jugendlichen beim Weltjugendtag?

Im Laufe der vergangenen Weltjugendtage haben sich verschiedene Formen der Begegnung entwickelt, die Spiritualität und Gemeinschaft erlebbar machen. Jedem internationalen Weltjugendtag gehen Tage der Begegnung voraus. Diese Tage finden im ganzen Austragungsland statt und bieten den anreisenden Jugendlichen Einblick in das Alltagsleben und die Kultur des Gastgeberlandes. Es gibt zahlreiche kleinere Aktionen und Angebote, gemeinsame soziale Projekte, Gebete, Gottesdienste, Diskussionen, aber auch eine große Messfeier mit dem Papst als Höhepunkt des Weltjugendtages. Bei verschiedenen Konzerten und dem Jugendfestival vereinen sich Freude und Begegnung mit Musik, Theater, Tanz und mehr. Katja Engl, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend erklärt: „Dieses Treffen ist nach der Corona Pandemie das Erste, das wieder stattfindet. Ich freue mich schon sehr auf dieses besondere Ereignis und bin froh, die Chance zu haben, mit dabei zu sein und endlich wieder diese große Gemeinschaft zu spüren.“

Wie wird die Reise nach Lissabon organisiert?

Südtirols Katholische Jugend organisiert gemeinsam mit Pastorale giovanile und Azione cattolica die Busreise nach Lissabon. Die Teilnehmenden werden auf diesen Pilgerweg vom 30. Juli bis 9. August unterwegs sein. Dabei wird es Zwischenstopps entlang der Strecke geben, um noch andere Orte zu sehen. „In der Woche des offiziellen Weltjugendtages sind wir in Lissabon und Umgebung und werden diesen besonderen Spirit hautnah miterleben“; erklärt Katja Engl.

Bis Ende Februar können sich alle Interessierten noch über einen Frühbucherbonus freuen. Anmeldungen sind bis zum 31. März möglich.