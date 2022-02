Welttag der Muttersprache: Mit Bingo Sprachen lernen

Bozen – Der Internationale Tag der Muttersprache am 21. Februar ist ein von der Unesco ausgerufener Gedenktag zur Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit als Zeichen der kulturellen Identität und Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis und Respekt. Die Koordinierungsstelle für Integration nimmt den Gedenktag zum Anlass, um mit einem Bingo-Spiel anhand von Alltagssituationen, Bräuchen, Speisen, Tieren und Pflanzen in Südtirol spielerisch auf die sieben Sprachen aufmerksam zu machen, die in Südtirol am häufigsten gesprochen werden: Deutsch, Italienisch, Ladinisch, Englisch, Arabisch, Albanisch und Urdu.

Mit sieben Sprachen spielen

Wie heißen Knödel auf Ladinisch? Und Patschen auf Albanisch? Wie sehen arabische Schriftzeichen aus? Antworten auf diese Fragen erhalten Grundschulkinder beim Bingo spielen. Neben Spaß und Spannung und der Annäherung an die Natur und Kultur Südtirols gibt es beim Spielen bisher unbekannte Sprachen und Schriften zu entdecken. Dank der mehrsprachigen Spielanleitung können die Kinder das Spiel in der Schule oder auch zu Hause spielen, in der Bibliothek oder der Schulbibliotheken kann das Spiel ausgeliehen werden.

Der Bauernhof, das Murmeltier, die Almhütte, die Schürze, der Weihnachtsbaum sind nur einige der Bilder, die Illustratorin Evi Gasser gezeichnet hat. Evi Gasser, die auch “Mein kleines Südtirol Buch” gestaltet hat, bringt dabei Situationen und Motive des Alltags in Südtirol mit einfachen Linien und bunten Farben kindergerecht zu Papier.

Vier Projektpartner

Das Projekt wurde von der Koordinierungsstelle für Integration (KOI) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bibliotheken und Lesen der deutschen Kulturabteilung, dem Amt für Weiterbildung der italienischen Kulturabteilung und dem Referat Migration der Pädagogischen Abteilung realisiert. Es ist Teil des Projektes “#multilingual”.

Weitere Informationen gibt es unter www.provinz.bz.it/integration/unser-bingo-spiel.