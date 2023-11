“Wem glauben?” ist die Frage eines “Thema”-Abends

Bozen – Wem glauben? Was glauben? Wer besitzt Glaubwürdigkeit? Um die Krise der Glaubwürdigkeit, um Skepsis und Orientierungslosigkeit und das ausgeprägte Bedürfnis nach Kompass und Klarheit geht es in der nächsten Abendveranstaltung der Reihe “Thema: Mensch und Gesellschaft”, zu der die Landesabteilung Deutsche Kultur am Dienstag, den 28. November 2023 ins Parkhotel Laurin in Bozen einlädt.

Die Tatsache, dass in der heutigen Zeit das Vertrauen in Institutionen, Medien oder Amtstragende zunehmend schwindet, gegenläufig aber eine Tendenz zur Anhängerschaft, zu Bekenntnissen und einfachen Erklärungen zu beobachten ist, wirft die Frage auf: Ist der Einzelne oder die Gesellschaft zu kritisch geworden? Oder mangelt es an Kritikfähigkeit? Wird zu sehr oder zu wenig hinterfragt? Auch diese Fragen werden am “Thema”-Abend erörtert.

Nach der Begrüßung durch Kulturlandesrat Philipp Achammer wird die Diplompädagogin Mechthild Reinhard vom “sysTelios”-Gesundheitszentrums Siedelsbrunn in Hessen zum Thema “Wiefür!? oder Hochzeit der Transparenz mit dem Geheimnis” sprechen. Der Philosoph und Geschäftsleiter des Carl-Auer-Verlages in Heidelberg, Matthias Ohler, wird unter dem Motto “Was und wie wir glauben, wissen, sagen, tun” auf die Unterschiede in Sprachspielen und ihre subtilen Verwischungen eingehen.

Über die Fragen “Wem glauben? Was glauben?” diskutieren im Anschluss am Podium neben den beiden Referenten die Theologin und Seelsorgerin an der Marienklinik Bozen, Renate Rottensteiner, und der Chefredakteur und verantwortliche Direktor der Südtiroler Wirtschaftszeitung, Christian Pfeifer, unter der Moderation von Jutta Wieser teilnehmen. Kathrin Bragagna von Rai Südtirol moderiert den Abend, der auch live im Hörfunk von Rai Südtirol übertragen wird.

Die Veranstaltung “Wem glauben wir?” der Reihe “Thema” ist frei zugänglich. Beginn ist um 20.00 Uhr.