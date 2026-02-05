Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > “Werke einer Welt”: Neue Skulpturenausstellung erÃ¶ffnet
EuropÃ¤ische EinflÃ¼sse und GrÃ¶dner IdentitÃ¤t

“Werke einer Welt”: Neue Skulpturenausstellung erÃ¶ffnet

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 13:53 Uhr
MG_pec de n mond 20260129_eroÌˆffnung_autoritaÌˆten
Museum GherdÃ«ina
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Gröden – Zeit, Welt und Tal: An Grödner Skulpturen kann man nicht nur die Epoche ablesen, in der sie entstanden sind, sondern auch Einflüsse des Kunstschaffens in Europa und die eigene Identität Grödens. Wie all dies zusammenspielt, kann man in der neu gestalteten Skulpturenausstellung im Museum Gherdëinanachvollziehen, die am Donnerstagabend eröffnet wurde.

Im Zuge der Einrichtung der neuen interaktiven Ausstellung zum Grödner Holzspielzeug hat das Museum Gherdëina in St. Ulrich auch seine Skulpturenausstellung neu gestaltet. So werden nun ausgewählte Werke unter dem Motto „Werke einer Welt – Grödner Figuren zwischen Selbstbild und Weltbild“ präsentiert und damit ein Zusammenspiel aufgezeigt, das Grödner Schnitzwerke ganz besonders macht: jenes zwischen europäischen Einflüssen und Grödner Identität.

„Künstlerinnen und Künstler aus Gröden waren seit jeher von europäischen Kunstströmungen beeinflusst, also über die Zeit geprägt von höfischer Kultur und kolonialen Bildvorstellungen”, erklärte dazu Kuratorin Jamila Moroder, die bei der Eröffnung aber auch unterstrich, dass Grödner Kunstschaffende auch eine eigene Bildwelt geschaffen hätten. „Sie ist geprägt vom bäuerlichen Alltag in den Dolomiten, von Handwerk und künstlerischer Imagination”, so Moroder.

Aus diesem Zusammenspiel zwischen Selbstbild und Weltblick hat sich um 1900 ein ganz eigenes Bild Grödens entwickelt. „Es ist spannend zu spüren, wie dieses als traditionell empfundene Bild im Dialog mit europäischen Entwicklungen entstanden ist und bis heute nachwirkt“, so der ladinische Abteilungsdirektor Mathias Stuflesser, der auch die Grüße von Kulturlandesrat Daniel Alfreider überbracht hat. Die Landesabteilung hat die Einrichtung der neuen Ausstellung unterstützt und deshalb am Donnerstag gemeinsam mit Bürgermeister Tobia Moroder die neue Ausstellung offiziell eröffnet. Zudem wurde die Ausstellung von der Raiffeisenkasse Gherdëina gefördert.

Die neue Ausstellung zeigt ausgewählte Werke aus der umfassenden Skulpturen- und Gemäldesammlung des Museum Gherdëina – von Kleinplastiken der ersten barocken Grödner Bildhauer über Schnitzwerke der Heimproduktion des 18. und 19. Jahrhunderts bis hin zu Grödner Puppen und Tierfiguren. Ergänzt werden die Schnitzwerke von der Genremalerei des bekannten Grödner Künstlers Josef Moroder Lusenberg.

So kann die neue Ausstellung auch mit einer Reihe von Highlights aufwarten, darunter die Barockkrippe aus der Jakobskirche, Moroder Lusenbergs großes Ölgemälde eines Leiermanns, Beispiele von Holzpuppen, die den Weg aus Gröden in die Kinderzimmer in ganz Europa gefunden haben, sowie Damenköpfe und figurale Kleinkunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Eine Keramikfigur von Finy Martiner und eine frühe Malerei von Markus Vallazza ergänzen die Schau.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
96
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Unterberger kritisiert Demo zu â€žRemigrationâ€œ
Kommentare
65
Unterberger kritisiert Demo zu â€žRemigrationâ€œ
Der GroÃŸteil der SÃ¼dtiroler fÃ¼hlt sich sicher, aberâ€¦
Kommentare
35
Der GroÃŸteil der SÃ¼dtiroler fÃ¼hlt sich sicher, aberâ€¦
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Kommentare
32
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
31
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue MaÃŸstÃ¤be in der SÃ¼dtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die RÃ¼ckrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 