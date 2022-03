„Werte pflegen, damit Menschlichkeit wachsen kann“

Bozen – Mit 20 Auszügen aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus will die Caritas während der Fastenzeit zum gemeinsamen Nachdenken anregen. Die Botschaften werden sowohl in den sozialen Netzwerken geteilt, über E-Mail verschickt und an verschiedenen Orten bzw. Pfarreien ausgehängt. Damit untersützt die Caritas die diesjährigen „Aktion UnVERZICHTbar“.

„Liebe, Freundlichkeit, Toleranz, Hoffnung, Solidarität, Freiheit, Mut: Selbst in Ausnahmezeiten, wie die der Pandemie, ist es wichtig, nicht auf Werte, Verhaltensweisen und Ideale zu verzichten, die unser Menschsein ausmachen und die uns daran erinnern, was notwendig ist, um gut für unsere Gemeinschaft zu sorgen“, sagt Caritas-Bereichsleiterin Brigitte Hofmann. Die Caritas schließt sich daher der Aufforderung der diesjährigen Aktion Verzicht an, auf all das zu verweisen, was für uns unverzichtbar ist.

Der Dienst Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit hat sich dafür 20 Botschaften aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus ausgesucht und sie mit Bildern verbunden. „Diese sollen zum Nachdenken darüber anregen, was wir heute im Sinne der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls tun können. Wie können wir uns um unsere Gemeinschaften und unsere Umgebung kümmern? Wie um die Menschen, die uns Nahe stehen? Wie um die Bedürftigsten?“, nennt Hofmann ein paar Beispiele.

Die Botschaften werden über Facebook und E-Mail geteilt. In die Aktion mit eingebunden werden aber auch die Pfarreien, denen die Botschaften zum Aushängen zugeschickt werden: „Ziel ist es, in uns die Werte zu fördern, die uns dazu bringen, Mensch und Naturmit einzubinden, unser aller Zuhause, und diese Welt zu schützen und zu bewahren”, erklärt Hofmann. „Papst Franziskus mahnt in seiner Enzyklika die Notwendigkeit an, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der wir füreinander da sind und ‚den Reichtum und die Schönheit der Samen des gemeinsamen Lebens wertschätzen, die gemeinsam gesucht und gepflegt werden müssen‘.“

Wer die Botschaften der Caritas erhalten möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it melden. Diese werden dann drei Mal wöchentlich zugeschickt. Wer dagegen interessiert ist, die Botschaften auszuhängen, kann sich ebenfalls beim Dienst Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit melden, der sie gegebenenfalls auch ausdruckt.