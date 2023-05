Wettbewerb “Euregio macht Schule”: Klasse aus Südtirol unter Siegern

Bozen – “Weißt du, was die Euregio ist?”, wurden die Schüler und Schülerinnen aus den drei Landesteilen im Rahmen des Projekts “Euregio macht Schule” gefragt. Über die interaktive Lernplattform konnten sich die Schüler und Schülerinnen aus allen drei Landesteilen ein umfassendes Bild der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino machen.

Der Wettbewerb wurde im laufenden Schuljahr bereits zum zweiten Mal in allen drei Euregio-Ländern angeboten. Der jährlich ausgelobte Schulwettbewerb richtet sich an Schulkinder im Alter zwischen 7 bis 14 Jahre. Über 49 Einreichungen konnte sich die Euregio heuer freuen.

Preise in Höhe von 500 Euro

Im Rahmen der Preisverleihung hob die neue Generalsekretärin der Euregio, Elisa Bertò – im Beisein von Werner Mayer, Direktor des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion des Landes Tirol und seines Kollegen Thomas Neuwirth; Francesca Quercia vom italienischen, Daniel Karl Mascher vom deutschen und Magdalena Lerchegger vom ladinischen Schulamt des Landes Südtirol sowie Andreas Eisendle, Raffaela di Iorio, Benedikt Menardi und Fritz Tiefenthaler von der Euregio – hervor, welch großes Interesse die Schülerinnen und Schüler dieser zweiten euregioweiten Ausgabe für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gezeigt haben: “Dieser Erfolg ist auch ein Zeichen dafür, dass die Arbeit, die wir während der Trienter Präsidentschaft geleistet haben, auf große Akzeptanz stößt. Mein Dank gilt allen Lehrerinnen und Lehrern: Ohne ihr Engagement wären diese Projekte nicht so erfolgreich.”

Die Gewinnerklassen beziehungsweise -schulen haben einen Scheck in Höhe von 500 Euro erhalten, der für schulische Aktivitäten eingesetzt werden kann. Im Anschluss an die Preisverleihung konnten diese gemeinsam das Naturmuseum Südtirol in Bozen besuchen, auch um den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern zu fördern.

Euregio-Wissen erwerben und kreativ umsetzen

Bei “Euregio macht Schule“ beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen der drei Landesteile aktiv mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. Die teilnehmenden Klassen absolvieren über eine Online-Lernplattform – die nun auch auf Italienisch zur Verfügung steht – zehn Unterrichtsmodule zu verschiedenen Euregio-Themen, wie Geschichte, Sprache, Musik und Mobilität. Darüber hinaus bietet die Plattform auch eine Reihe von Geschichten, Bildern, Spielen und Quiz an. Das erworbene Wissen sowie ihre Vision der Euregio setzen die jungen Teilnehmenden anschließend bei der Gestaltung eines Plakats kreativ um. Drei regionale Jurys aus Bildungsfachleuten küren aus diesen die Gewinnerplakate.

Entwickelt wurde die Lernplattform von der Euregio gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) und der Bildungsdirektion Tirol.

Die Gewinnerklassen und -schulen im Einzelnen:

Tirol:

• Volksschule Thaur Klassen 3a+3b+ 1UKR (klassenübergreifend)

• Mittelschule Mayrhofen 2b

• Mittelschule Sillian 4b

Südtirol:

• Mittelschule Kastelruth 1a

Trentino:

• I.C. Borgo Valsugana 4E

• I.C. Folgaria Lavarone Luserna; Classi 1-2-3 Secondario Primo Grado

• I.C. di Levico Terme; Scuola Primaria “Padre Basilio Martinelli” di Calceranica, Classe quinta