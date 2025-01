WFO trifft Südtiroler Literaten

Von: mk

Meran – Am 10. Dezember 2024 bekamen einige Abschlussklassen der Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ Meran einen direkten Einblick in die Südtiroler Literaturwelt: Sepp Mall, einer der bekanntesten gegenwärtigen Südtiroler Autoren, kam für eine Lesung in die Mediathek der Schule.

Dabei las er aus seinem neuen Werk „Ein Hund kam in die Küche“, welches für den deutschen Buchpreis nominiert wurde, und beantwortete auch etliche Fragen des Publikums. Unter anderem berichtete er von seinen Anfängen als Autor und darüber, wie er zum Schreiben kam (er nahm als Schüler und später als Student in Innsbruck an Schreibwettbewerben teil), wie seine Werke entstehen und wie lange er für die Vollendung seiner Werke benötigt und was ihm beim Schreiben wichtig ist, nämlich das Erzählen von Geschichten, die ihm wichtig sind.

Er sprach auch über seine Verkaufszahlen und über die Übersetzung seiner Werke ins Italienische und darüber, wie diese beim italienischen Publikum ankommen. Der Besuch von Sepp Mall bot den Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Gelegenheit, direkt von einem renommierten Autor zu lernen und einen tiefen Einblick in die Entstehung literarischer Werke zu gewinnen. Diese persönliche und inspirierende Lesung wird den Beteiligten sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Diese Lesung zeigt, wie vielfältig das Angebot an unserer Schule ausfällt; denn neben Begegnungen mit Autorinnen und Autoren finden eine Vielzahl von Expertenvorträgen, Workshops und Projekte statt.

Dies und mehr können Interessierte an den Tagen der offenen Tür am Freitag, 24. Jänner 2025 von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag, 25. Jänner 2025 von 9.00 bis 12.00 Uhr selbst erleben. Es wird gezeigt, wie an unserer Schule die Mehrsprachigkeit gelebt wird und Zweit- und Fremdsprache mit einzelnen Fachinhalten verbunden werden. Außerdem kann die Welt der Informatik, die Übungsfirma und vieles mehr besucht werden.