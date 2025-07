Wie eine große Familie

Von: luk

Lichtenstern – „Man sieht, dass ihr durch das Singen und die Gemeinschaft zu einer Familie zusammengewachsen seid!“ Mit diesen Worten brachte die Obmann-Stellvertreterin des Südtiroler Chorverbandes Margareth Greif die Stimmung bei der Abschlussveranstaltung der Chorwoche auf den Punkt, die unter dem Motto „ErlebnisChor – musikalische Erlebnistage für Groß und Klein“ im Haus der Familie in Lichtenstern stattgefunden hat. Von 20. bis 26. Juli haben sich 31 Erwachsene und Kinder unter der Leitung der Referenten André Comploi, Barbara Rottensteiner Comploi und Laura Stuffer mit Liedern aus den unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen beschäftigt, gemeinsam gesungen, aber auch gespielt, getanzt, gewandert und Spaß gehabt.

Alle drei Generationen waren in diesem „Erlebnischor“ vertreten, wobei es nicht wichtig war, ob man allein oder mit der Familie kam oder ob man schon Chorsänger war. „Alle sind eingeladen, die gerne singen“, betonte Kursleiter André Comploi. Dass die Sänger und Sängerinnen trotz aller Unterschiede zu einer Gemeinschaft – sängerisch wie menschlich – zusammengewachsen waren, zeigten sie bei ihrem Abschlusskonzert. So erklangen Volkslieder wie das Kärntner Lied „Gearn hobn tuat guat“ neben Popsongs wie „Aicha“, alte und moderne Lieder, anspruchsvolle und einfache Melodien, geistliche und weltliche Werke. Manchmal sangen nur die Kinder, manchmal nur die Erwachsenen und immer wieder auch alle gemeinsam. Wie ein roter Faden zog sich in den Liedern, aber auch in der Moderation und in der Choreografie das Motto der Gemeinschaft, des Miteinanders: In den Bewegungen spiegelten sich die Sänger und Sängerinnen gegenseitig wider oder drückten das Gesungene mit einfachen Bewegungen aus. „Ein Chor ist ungefähr wie ein Fischschwarm, denn alle tun das Gleiche“, erklärten die Kinder in der Moderation.

Obmann-Stellvertreterin Margareth Greif und der Direktor des Hauses der Familie Gernot Psenner waren von den Darbietungen begeistert und versprachen eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Margareth Greif erinnerte daran, dass viele im benachbarten Ausland Südtirol um sein großes und erschwingliches Schulungsangebot im Chorsingen beneiden. Dies sei nur möglich, weil der Südtiroler Chorverband von der Südtiroler Landesregierung und auch anderen Sponsoren wie der Stiftung Sparkasse unterstützt werde, betonte Greif.