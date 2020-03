Wie funktioniert ein Ameisenhaufen?

Bozen – Warum bauen Ameisen Ameisenhaufen? Wie viele Waldameisen leben darin? Und warum sind Ameisen so wichtig? Darum geht es bei der virtuellen Führung im Naturmuseum Südtirol am Donnerstag, 2. April um 10.00 Uhr. In italienischer Sprache.

Seit acht Jahren beherbergt das Naturmuseum Südtirol in Bozen eine Ameisenkolonie. Bei einer virtuellen Führung erklärt Museumsvermittlerin Giulia Rasola welchen Tätigkeiten die Tiere darin nachgehen, wie sie einen Ameisenhaufen bauen, wie sie ihn sauber halten und wie sie Nahrung suchen. Wer bei der Führung teilnimmt, lernt viele Aspekte und Kuriositäten rund um die Gewohnheiten der Ameisen und ihren Lebenszyklus kennen und versteht, was hinter den Kulissen eines solchen Naturwunders passiert und welche technischen Maßnahmen notwendig sind, um diese Tiere in einem Museum am Leben zu halten.

Die ins Internet übertragene Live-Führung in italienischer Sprache findet am kommenden Donnerstag, 2. April um 10.00 Uhr statt. Der Zugang erfolgt über https://youtu.be/-1D6tKT7w3Y.