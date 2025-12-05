Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Wie funktioniert Sozialforschung?
Open Day im Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit und Sozialpolitik

Wie funktioniert Sozialforschung?

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:46 Uhr
Von: mk

Bozen – Seit vier Jahren wird Sozialforschung an der Freien Universität Bozen in einem eigenen Kompetenzzentren vertieft. Am Nachmittag des 10. Dezember öffnet sich das Zentrum nun für alle Interessierten. Von 14.00 bis 17.00 Uhr gibt es einen Einblick in laufende und abgeschlossene Projekte und die Möglichkeit, mit dem Forschungsteam in direkten Kontakt zu treten. Mit dabei sind auch Soziallandesrätin Rosmarie Pamer und Brixens Stadträtin Bettina Kerer.

Lokalen Playern im Sozialbereich wissenschaftliche Inputs mit hoher Praxisrelevanz zu liefern: das ist das Kerngeschäft des Kompetenzzentrums für Soziale Arbeit und Sozialpolitik in der Brixner Runggadgasse. In Anbindung an die Fakultät für Bildungswissenschaften wird hier an Themen wie Kinderschutz und Stärkung von Familien, Armut, Altern, Care, Migration oder soziale Innovation und Teilhabe geforscht. Zuletzt auch im Zusammenhang mit der lokalen Umsetzung des Gesetzes Nr. 112 von 2016 (Legge Dopo di ioi) zur Unterstützung der Autonomie und sozialen Inklusion von Menschen mit schweren Behinderungen.

Doch wie konkret sieht Forschung in diesem Bereich aus, mit welchen Methoden wird gearbeitet und wer sind die Menschen, die im Kompetenzzentrum forschen? All diese Fragen werden am Nachmittag des 10. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr beim ersten Open Day des Kompetenzzentrums beantwortet. An Themenstationen erhalten Interessierte Einblicke in laufende und abgeschlossene Projekte. „In persönlichen Gesprächen mit Forschenden können Besucherinnen und Besucher aber auch eigene Fragen stellen sowie über soziale Anliegen und Sozialpolitik diskutieren“, sagt Marina Della Rocca, die am Kompetenzzentrum praxisorientiert zum Thema Gewalt an Frauen forscht.

Begrüßungsworte kommen von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer, Brixens Stadträtin Bettina Kerer, der Dekanin der Fakultät für Bildungswissenschaften Prof.in Antonella Brighi sowie der Direktorin und Vize-Direktorin des Kompetenzzentrums Prof.in Ulrike Loch und Prof.in Dorothy Zinn. Der Open Day in der Runggadgasse 11 in Brixen steht allen Interessierten ohne Anmeldung offen. Mehr Informationen unter: https://bit.ly/CC_Social

Bezirk: Eisacktal

