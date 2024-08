Wie leitet man einen Chor?

Von: lup

Nals – Chöre brauchen Chorleiter. Deshalb ist die Chorleiterausbildung dem Südtiroler Chorverband ein besonderes Anliegen. Ein Fixpunkt bei den Ausbildungsangeboten ist das jährlich im Sommer stattfindende Chorleiterseminar, das der Südtiroler Chorverband gemeinsam mit dem Verband der Kirchenmusik Südtirol veranstaltet. Heuer fand das Seminar vom 31. Juli bis 4. August in der Lichtenburg in Nals statt.

Der Obmann des Südtiroler Chorverbands Erich Deltedesco freute sich bei der Begrüßung über 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mit ihrer Ausbildung mithelfen werden, das Chorwesen im Lande zu erhalten. Ob Anfänger oder bereits fortgeschrittener Chorleiter – das Seminar bot in einem Grundkurs, einem Basisseminar und einem Aufbauseminar für jeden ideale Rahmenbedingungen, um das Handwerk des Dirigierens zu lernen oder sich dort weiterzubilden. Fünf Referenten und Referentinnen aus Österreich und Südtirol und drei Stimmbildnerinnen betreuten die Chorleiter und Chorleiterinnen, die mit eigenen Gastchören das Gelernte erproben konnten, nämlich mit dem Kirchenchor Andrian und dem Vox Ensemble Terlan.

Unter der Gesamtleitung von Johannes Hiemetsberger, Professor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, sangen die Teilnehmenden im Plenum und beschäftigten sich in einem der drei Seminare mit Dirigiertechnik und Probenmethodik. So lernten die Anfänger schlagtechnische Grundlagen anhand einfacher Lieder. Die Chorleiter und Chorleiterinnen, die bereits über ein grundlegendes dirigentisches Handwerk verfügten, beschäftigten sich damit, wie man sich auf die Chorprobe vorbereitet und diese gestaltet Im Aufbauseminar vertieften sich die erfahrenen Chorleiter und Chorleiterinnen in unterschiedliche Chorwerke und erarbeiteten sie mit dem Chor aller Teilnehmenden und den Gastchören. Das Seminar schloss mit einem Workshop-Konzert und der musikalischen Gestaltung des Sonntagsgottesdienst in Nals ab. Beim Seminar waren auch der Geschäftsführer des Südtiroler Chorverbandes Klaus Gufler und Dominik Bernhard vom Verband der Kirchenmusik Südtirol anwesend.