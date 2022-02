Winkelweg: Neuer Kindergarten geht nach Ostern in Betrieb

Meran – Mit einem Beitrag in Höhe von 1,3 Millionen Euro hat sich die Stadtgemeinde Meran an der Finanzierung eines Mehrgenerationenhauses am Winkelweg beteiligt. Hierfür hat die Stadtverwaltung zwei schlüsselfertige Kindergartensektionen für insgesamt 40 Kinder im Parterre des Neubaus bekommen. Diese werden nach Ostern in Betrieb genommen.

Die Weichen für die Errichtung zweier neuer deutschsprachiger Kindergartensektionen am Winkelweg wurden bereits 2017 gestellt. Das Projekt, an dem sich auch die Stadtgemeinde Meran finanziell beteiligt hat, nennt sich “Lebensräume für Jung und Alt” und wurde von der Stiftung St. Elisabeth im Auftrag einer Gruppe von Körperschaften (Eucharistiner-Patres, Diözese Bozen-Brixen, Diözesaninstitut für den Unterhalt des Klerus, Caritas und Stiftung Liebenau) verwirklicht.

In der gemeinschaftsfördernde und auf Nachbarschaftshilfe ausgelegte Wohnanlage, die auf dem ehemaligen Parkplatz des Eucharistiner-Klosters entstanden ist, werden Menschen verschiedener Generationen miteinander leben – Senioren, Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende und junge Familien.

Die zwei neuen im Parterre des Gebäudes fertig gestellte und komplett eingerichteten Kindergartensektionen wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz den Medienvertretern vorgestellt.

“Diese neue Einrichtung ermöglicht es uns, dem steigenden Bedarf an neuen Räumlichkeiten für die pädagogische Arbeit mit Kindern im Vorschulalter Rechnung zu tragen”, betonten Stadtrat Stefan Frötscher und Stadträtin Emanuela Albieri.

“Wir freuen uns und sind stolz darauf, unseren Kindern so komfortable und gut ausgestattete Klassenzimmer und Freiflächen bieten zu können, zumal diese Teil eines generationenübergreifenden Projekts sind, welches darauf abzielt, Integration und Solidarität zu fördern.”

Der Vertrag, mit dem der Gemeinde Meran das Oberflächenrecht für den neuen Kindergarten für die nächsten 60 Jahre gewährt wird, soll am 12. April unterzeichnet werden. Gleich nach Ostern wird der bereits bezugsfertige Kindergarten seiner Bestimmung übergeben.