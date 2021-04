Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause: Sieben Kunstwerke im Paket

Lana – „Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause“ ist die dritte Aktion der kulturellen Nahversorgung auf Initiative von „Unser Lana – Lana nostra“. Ab dem 15. April 2021 kann in den Apotheken Maria Hilf und Peer in Lana ein Ausstellungspaket für Zuhause abgeholt bzw. über die E-Mail-Adresse info@lanalive.it bestellt werden.

Seit Beginn der Pandemie sind für viele Menschen die eigenen vier Wände zum primären Aufenthaltsort geworden. Die Außenwelt wird vor allem über digitale Medien nach Hause geholt, an der unmittelbaren Umgebung hat sich meist wenig geändert. Kaum sind neue Möbel, Einrichtungsgegenstände oder gar Kunstwerke hinzugekommen.

Mit „Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause“ wird das eigene Zuhause zu einer Kunstgalerie. Die Lananer Künstlerinnen und Künstler Arnold Mario Dall’O, Franziska Egger, Hannes Egger, Erika Inger, Sara Schwienbacher, Annika Terwey und Wolfgang Wohlfahrt schufen unterschiedlichste Kunstwerke, die auf die Räume in einer Wohnung oder in einem Haus eingehen.

Sieben Kunstwerke ergeben ein Kunstpaket und sollen in den bestimmten Räumen aufgehängt werden. In jedem Kunstpaket befinden eine Anleitung und dieselben Werke, die abhängig vom unterschiedlichen Umfeld jede Ausstellung in etwas Besonderes verwandeln. So entwickeln sich in jeder „privaten Kunstgalerie“ laufend unterschiedliche Dialoge – ein und dieselbe Ausstellung entsteht immer wieder neu und bleibt individuell. „Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause“ lädt dazu ein, die eigenen vier Wände zu erkunden und neu zu entdecken.

„Es ist für uns eine ebenso große wie spannende Herausforderung in Zeiten wie diesen, kulturelle Module zu denken, die auch im Lockdown funktionieren. Ohne die politische Rückendeckung auf lokaler Ebene wäre ein solches Projekt jedoch nicht umsetzbar. Dass die Gemeinde auf uns als Verein zugekommen ist und uns um eine Zusammenarbeit gebeten hat, ist ein wichtiges und starkes Signal der Politik an die Kultur“, erklärt Hannes Egger, Vorsitzender des Vereins Südtirol Kultur

Ab 15. April 2021 kann das Ausstellungspaket in den Apotheken Maria Hilf und Peer in Lana abgeholt bzw. über die E-Mail-Adresse info@lanalive.it bestellt werden. Die Anzahl ist auf 200 Stück limitiert.

„Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause“, die dritte Aktion der kulturellen Nahversorgung auf Initiative von „Unser Lana – Lana nostra“, stellt den lokalen Gedanken in den Mittelpunkt: Mit „Wir kommen zu dir! – Kunst zu Hause“ werden freischaffende Lananer Künstlerinnen und Künstler gefördert, wodurch die nahen sozialen als auch wirtschaftlichen Kreisläufe miteinander verbunden, Gemeinschaft und schöne Momente geschaffen werden.